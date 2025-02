A Sanremo 2025 protagonista la Pasticceria 'Mizzica Specialità Siciliane' (foto)

La Pasticceria 'Mizzica Specialità Siciliane' chiude in bellezza la settimana di Sanremo e fa un bilancio di come è andata questa interessante esperienza.

"A Mizzica - si spiega nel comunicato - è stata affidato il piacere di realizzare la Max torta da 50 kg inaugurale di Casa Sanremo con la partecipazione di Carlo Conti e il padrone di casa Vincenzo Russolillo, successivamente è stato dato il compito di realizzare i dolci per la cena 'Opening Gala' in collaborazione con Forbes, rivista Statunitense di industria, Finanza, dove i Maestri pasticceri di Mizzica Specialità Siciliane, hanno realizzato anche Cannoli e Cassate Siciliane con ricotta di pecora di Palermo e mandorle di Avola. Inoltre durante tutta la settimana, hanno deliziato con tante sfiziosità Siciliane sia dolci che salati i palati di 'Casa Rai' e 'Casa Kiss Kiss' dove tutti i cantanti in gara al Festival di Sanremo e centinaia di addetti ai lavori, tra cui manager, giornalisti di tutte le maggiori testate giornalistiche hanno preso parte sia a pranzo che a cena per degustare le prelibatezze di Mizzica specialità Siciliane".

Il Maestro pasticcere Salvo Pignataro assieme al Socio Claudio Paratore entrambi Siciliani hanno dichiarato: “Che per loro è stato un’orgoglio essere a Sanremo per far assaporare le prelibatezze di loro produzione, ed essere cosi apprezzati, è stato un orgoglio personale ma anche per la Regione che rappresentano, perchè la Sicilia ha bisogno pure di questo palcoscenico cosi importate per confermarsi la Regione che ha tanto da dare a livello culinario per la ricchezza di materie prime e di uomini che si prodigano per tenere alto il nome della Sicilia".

"Mizzica Specilità Siciliane, conta ben 4 store in Abruzzo, esattamente a Pescara, Chieti, Francavilla al Mare e Montesilvano e 1 in Sicilia, nella splendida Taormina in Via Apollo Arcageta 13. Mizzica Specialità Siciliana nasce nel 2015 da Claudio Paratore e Salvo Pignataro da allora hanno portato le prelibatezze culinarie Siciliane in giro per il mondo e vogliono continuare a farlo, con l’aiuto di altri imprenditori Italiani e stranieri che lo vorranno grazie all’apertura del ramo Franchising che l’azienda ha predisposto, cosi da portare in alto la tradizione culinaria Sicula.bAllora vi aspettiamo a Londra dal 1 al 4 Maggio 2025 al 'Sicily Fest' evento dove la cultura culinaria si sposa con il folclore Siculo per degustare le specialità targate 'Mizzica Specialità Siciliane'.".