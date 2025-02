Taggia, cresce l'attesa per i festeggiamenti di di San Benedetto Taggia: ecco il programma

E' tutto pronto a Taggia e cresce l'attesa per accogliere un pubblico che ogni anno è sempre più numeroso. Questo fine settimana, ci sarà la 42 a edizione dei festeggiamenti di San Benedetto Taggia, in onore di San Benedetto Revelli.

Ad aprire i festeggiamenti, come vuole la tradizione, ci sarà la messa in abiti d'epoca, che si terrà venerdì 21 febbraio alle ore 21:00, presso la chiesa della Madonna Miracolosa di Taggia.

Una messa che non ha eguali. Tutti i Rioni Tabiesi saranno presenti con gli abiti del 1600 e l'invito a partecipare è aperto a tutti coloro che vorranno rivivere momenti di suggestione legati alla storia. Sarà una manifestazione, quella del 21, 22, 23 febbraio, ricca di tradizioni e iniziative ancora più spettacolari con un programma davvero ricco.

Ci saranno come sempre, i tipici mercatini artigianali e uno street food con ottimo cibo e bevande da gustare. Il pubblico e i turisti potranno rivivere un'atmosfera unica anche nelle ambientazioni che hanno messo in scena gli 11 rioni di Taggia. Il corteo finale sarà come sempre un'emozione da vivere e da scoprire.

Testimonial della 42 a edizione, la influencer Miss Social Ilaria Salerno, fascia di Miss Italia. Il Servizio Bus Navetta Gratuito sarà disponibile per tutti Domenica 23 febbraio dalle ore 9:00 alle ore 18:00, con partenze dalla vecchia stazione, fermata nuova stazione, direzione centro storico di Taggia.

Il programma della manifestazione:

Venerdì 21 febbraio

Ore 21:00 presso il santuario della Madonna miracolosa di Taggia, messa in costume con abiti d'epoca.

Tutti invitati ad assistere a questo momento straordinario e unico per gli abiti e la tradizione

Sabato 22 febbraio

Ore 10:00 piazza Eroi taggesi, via Roma e viale Mazzini apertura mercatini dell'artigianato e dei prodotti tipici

Dalle ore 15:00 alle 19:30 spettacolo di falconeria con Gianluigi Mandolesi

Dalle ore 15:00 alle 19:30 i giullari del carretto (premio italiano per migliore spettacolo medievale)

Chiuderanno gli spettacoli con giochi di fuochi e accampamento

Alle 19:30 con la sfilata in via Mazzini e accampamento in piazza IV novembre

Dalle ore 15:00 alle 19:30

Messer squilibrio e gli equilibri di Amaranta

Dalle ore 15:00 alle 19:30 il mago Onireves Tamarindo

Dalle ore 15:00 alle 19:30, Compagnia del leone centro storico finale

Dalle ore 15:00 alle 19:30 , I sonagli di Tagatam

Dalle ore 15:00 alle 19:30 , Sbandieratori e musici di Ventimiglia

Dalle ore 15:00 alle 19:30 Ambar danzatrice

Street food a pranzo e a cena

domenica 23 febbraio

Ore 9:00 piazza Eroi taggesi, via Roma e viale Mazzini, apertura mercatini dell'artigianato e dei prodotti tipici

ore 9:45 - 13:30

Ambientazioni scenette e coreografie storiche dei rioni taggesi con valutazione dei giurati

ore 14:30 - 15:30

Spettacolo di falconeria con Gianluigi mandolesi

Esibizione degli sbandieratori e musici del sestiere burgu di Ventimiglia

Dimostrazione balestieri di Ventimiglia

ore 15:45 dal campo delle scuole

Partenza corteo storico con abiti di nobili e popolani unico nel suo genere

Ad aprire il corteo, ci sara' come testimonial della manifestazione, Ilaria Salerno, influencer e miss social Liguria 2024 che porterà la chiave della città in capo al corteo

ore 16:00 piazza cavour

grande finale con l'arrivo del corteo, lettura dele delibere e premiazioni

street food a pranzo

Il point accoglienza sarà in Piazza Eroi Taggesi per offrire il materiale informativo, la brochure che vi guiderà in tutti i punti della città anche in versione digitale inquadrando il Qrcode.