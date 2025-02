Sanremo, il Centro Provinciale Istruzione Adulti in visita alla mostra fotografica "Supereroi" (foto)

Questa mattina, le classi del primo livello primo e secondo periodo didattico del CPIA (Centro Provinciale Istruzione Adulti) di Sanremo, accompagnate dai loro insegnanti, hanno visitato la mostra fotografica "Supereroi", allestita dalla Polizia di Stato presso il Palafiori di Casa Sanremo.

La mostra racconta, attraverso le immagini, il delicato lavoro svolto dalla Polizia di Stato nel contrasto alla pedopornografia, all’abuso e all’adescamento online dei minorenni. L'esposizione, visitabile fino al 15 febbraio, ha offerto agli studenti, in gran parte adulti, l'occasione per riflettere sull'importanza di proteggere i minori e di contrastare l'adescamento online, un fenomeno sempre più diffuso.

La visita ha suscitato un forte interesse da parte di tutti, soprattutto per le tematiche legate all'utilizzo consapevole di cellulari e internet. Proprio per questo motivo, gli studenti hanno espresso il desiderio di poter incontrare la Polizia Postale per approfondire queste importanti tematiche e ricevere consigli utili.

"La visita alla mostra è stata un'esperienza molto significativa per i nostri studenti", ha dichiarato il dirigente scolastico del CPIA di Sanremo, Luigi Romano. "Abbiamo raccolto con entusiasmo la loro richiesta di un incontro con la Polizia Postale, certi che questo sarà un ulteriore momento di crescita e di consapevolezza per tutti".

Il CPIA di Sanremo si impegna a promuovere iniziative di questo tipo, volte a favorire l'educazione degli adulti e la loro partecipazione attiva alla vita della comunità.