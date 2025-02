Palloncini, truccabimbi e laser games: festa di Carnevale ai giardini pubblici di Ventimiglia (Foto)

Palloncini, truccabimbi, laser games, la Compagnia della Zucca e Bing Kenzo Klown animeranno i giardini pubblici Tommaso Reggio a Ventimiglia domenica prossima, il 23 febbraio, dalle 14 in occasione del 'Carnevale 2025'.

Oltre a giochi e divertimento, adiacente alla giostra dei bambini e al chiosco dei giardini, si potranno trovare anche zucchero filato, pop-corn, cioccolata calda e bugie.

Grandi e piccini potranno, perciò, festeggiare il Carnevale in maschera proposto da Devid Fiori in collaborazione con i sestieri Auriveu e Cuventu, la Croce Verde Intemelia e la Pro Loco Intemelia. "E' gradita la partecipazione di maschera" - dicono gli organizzatori - "In caso di maltempo l'evento sarà rinviato al 2 marzo".