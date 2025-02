Taggia, spari in piazza Cavour durante la notte di San Benedetto: arrestato il colpevole, aveva precedenti

I carabinieri della Stazione locale hanno arrestato l'uomo responsabile degli spari avvenuti nella notte di San Benedetto, lo scorso 8 febbraio, in piazza Cavour, a Taggia. L'individuo, già noto alle forze dell'ordine, è stato identificato grazie a un video diffuso sui social, che lo ritraeva mentre esplodeva diversi colpi di pistola in aria, scatenando il panico tra i presenti.

La diffusione del filmato sui social network ha permesso agli investigatori di risalire rapidamente all'autore del gesto. Il video, ripreso da alcune testimonianze, mostrava chiaramente l'uomo mentre sparava più volte in aria, creando scompiglio tra le persone che stavano partecipando ai festeggiamenti di San Benedetto a Taggia.

Nonostante l'arresto, la pistola utilizzata non è ancora stata recuperata. Gli inquirenti stanno cercando di chiarire se si tratta di un'arma a salve o di una pistola carica con munizioni vere. Le indagini proseguono per determinare la provenienza dell'arma e se l'uomo ne fosse in possesso legalmente o meno.

L'arrestato si trovava in regime di affidamento in prova ai servizi sociali, una misura concessa nonostante una serie di reati pregressi, principalmente legati al traffico di stupefacenti. L'episodio degli spari ha portato l'autorità giudiziaria a revocare questa misura, disponendo il suo arresto e l'aggravamento della sua posizione legale.