Sanremo 2025, l'analisi del Festival di Sanremo della Marco Balestreri Management

MARTEDI

Una grande partenza con il solito Carlo Conti che con la sua tranquillità e sicurezza è una certezza ma questo si sapeva, poi la scelta che l' Italia aspettava, la co-conduzione di Jerry Scotti che come sempre è stato il professionista di altissimo livello che tutti conosciamo cosi come Antonella Clerici.

Mi è piaciuta l' idea del video del Papa e di far cantare l' 'israeliana Noah Achinoam Nini, e la palestinese Mira Awad come messaggio di pace ma forse ci potevano stare anche due artisti, uno Russo e uno Ucraino.

Poche parole su Jovanotti, perché sarebbero superflue, un grandissimo motore che ha fatto salire i ritmi e in effetti il giorno dopo, con tutti gli elementi associati, gli ascolti di Conti sono stati da record, mi è piaciuto anche il suo atteggiamento cauto in conferenza stampa stampa in cui ha declinato la sfida con Amadeus.

Le canzoni più o meno forti come sempre, su 29 in gara ne salvo una decina, con la canzone di Giorgia, bella si ma che mi ha dato la sensazione di un puzzle di sonorità prese un po' qua e un po' là mentre Lucio Corsi è sicuramente un artista e un personaggio ma vedremo cosa proporrà in futuro.

Il Dopo Festival lo preferivo al teatro del Casinò, con il vecchio talk show con i giornalisti, tra battute e polemiche.

MERCOLEDI

Nella seconda puntata bene Alessandro Cattelan e giuste le votazioni per le nuove proposte, azzeccata la presenza del simpatico Malgioglio, Frassica e la sua comicità rimangono sempre un punto forte mentre la scelta di Bianca Balti si avvicina molto alle polemiche attuali in cui i filtri di bellezza di certo non fanno bene ai giovanissimi che vedono immagini che non esistono e che per raggiungerle abusano in tenera età della chirurgia estetica e se questo non succede spesso comunque sconfinano nelle crisi di ansia, crisi di panico e crisi depressive per non essere abbastanza belle da raggiungere certi parametri.

Azzeccata anche l' ospitata dell' ex frontman dei Maneskin Damiano David.

Ascolti da record anche nella seconda serata.

GIOVEDI

Partiamo col dire che la scelta dei co-conduttori, Miriam Leone e Katia Follesa non è male ma non è il massimo, un ok per Elettra Lamborghini, in fondo in tutto il panorama televisivo e cinematografico forse avrei optato per altri nomi ma forse ci sono delle motivazioni che non conosco.

La cosa più bella della performance dei Duran Duran che tornano a Sanremo dopo 40 anno è Victoria De Angelis degli ex Maneskin, con la sua energia e vitalità.

Meritatissimo il premio alla carriera per Iva Zanicchi.

La vittoria delle nuove proposte la meritava di più Alex Wyse rispetto a Settembre ma i gusti sono gusti.

Ascolti da record anche nella terza serata.

VENERDÌ

Il venerdì parte con Roberto Benigni, e che si può dire di un artista immenso, nulla..., poi Mahmood messo li nella co-conduzione a fare colore, sembrava una situazione alla Gabriel Garko, bravissima Geppi Cucciari.

Nella serata delle cover, quasi tutti umani tranne topo Gigio, ma è sempre uno splendido show.

Il momento auto-tune lo avrei evitato, è un po' uno scopiazzamento della coppia Ama Fiore.v

Mi è piaciuta la partecipazione di Paolo Kessisoglu e della figlia Lunita soprattutto per la sensibilizzazione dei disagi giovanili di cui anche io ho spesso parlato.

Ascolti da record anche nella quarta serata.

SABATO

Il sabato parte con un Carlo Conti più rilassato delle altre sere, lui che già di persè ha un grandissimo self control.

Alessandro Cattelan bene come mercoledì, Alessia Marcuzzi un' altra bella certezza.

Antonello Venditti un grande classico che era un pò che non vedevo in tv, è giusto anche per lui il premio alla carriera.

Il momento della violenza sulle donne purtroppo anche questo è un classico che si spera che classico smetta di essere.

Con Edoardo Bove, il calciatore della Fiorentina che ha avuto un malore in campo a Firenze durante la partita contro l' Inter, arriva il messaggio sull' importanza del primo soccorso e delle professionalità sanitarie argomento da me già trattato.

CLASSIFICA FINALE

Tornando al discorso precedente dove i gusti sono gusti non sono d'accordo accordo sulla classifica dei primi 5, tranne Cristicchi e Lucio Corsi ma questo è dimostrato dai fischi del pubblico e alla fine ha vinto Olly quando invece per me Elodie, Giorgia e Cristicchi si dovevano giocare il primo posto ma tanto la classifica degli ascolti, come sempre succede al Festival di Sanremo verrà stravolta dal pubblico con i numeri degli streaming.

Sarah Toscano una giovane promessa che potrebbe avere un buon futuro.

Alla fine un' edizione da record non solo per gli ascolti tivù ma anche per tutti gli eventi collaterali e le iniziative pubbliche e private che si sono svolte in città, anche nei giorni precedenti.

Da anni, sostengo che si potrebbe valutare l' idea di allungare il periodo e sfruttare meglio il palco di Piazza Colombo ma qui ci sono tante valutazioni da fare.