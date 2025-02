Da Orientamenti alla vittoria del Festival, assessori Scajola e Ferro: “Successo di Olly valorizza il lavoro fatto in questi anni”

Da Orientamenti alla vittoria del Festival di Sanremo. Questo il percorso intrapreso dal cantautore genovese Olly che, nel 2022, era stato tra i grandi protagonisti della ‘Notte dei Talenti’, evento dedicato alle eccellenze della Regione Liguria. Percorso simile era stato fatto dal collega Alfa che aprì l’edizione 2019 del Festival Orientamenti come giovane cantante emergente, diventando poi uno dei migliori autori e interpreti a livello italiano.



“Orientamenti, che nel 2025 festeggia i 30 anni di attività, si conferma non solo grande contenitore per accompagnare i più giovani dalla scuola al mondo del lavoro, ma anche fucina di talenti – dichiarano gli assessori regionali alla Programmazione del Fondo sociale europeo Marco Scajola e alla Formazione Simona Ferro -. Olly e Alfa sono soltanto gli ultimi due esempi di una lunga serie di artisti, sportivi e personaggi illustri che, in qualche modo, hanno mosso i primi passi all’interno del format regionale per poi affermarsi a livello nazionale. Questo rafforza il nostro invito costante ai ragazzi a impegnarsi e lavorare per poter raggiungere i propri sogni. Vogliamo rivolgere, ancora una volta, i nostri più sentiti complimenti a Olly per la vittoria del Festival di Sanremo, un successo che valorizza il lavoro di Orientamenti e ci spinge a continuare sulla strada intrapresa fino a oggi”.