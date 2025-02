Dolci, giochi e spettacoli: Ventimiglia festeggia il Carnevale (Foto)

Ventimiglia festeggia il Carnevale. Dolci, giochi e divertimento, ieri, hanno animato diverse zone della città.

A Ventimiglia alta è andato in scena il 46esimo ‘Carlevà D'a Ciassa’. Tanti giochi in piazza, pentolacce, gonfiabili, la lotteria con regali e il ‘Falò del Re Carnevale’ hanno intrattenuto e divertito grandi e piccini che hanno poi potuto degustare bugie, dolcetti e caramelle. Inoltre, è stato consegnato un premio al miglior costume a tema. Il pomeriggio è stato animato anche dalle esibizioni degli Sbandieratori e Musici del Sestiere Ciassa e dell’Orchestra Filarmonica Giovanile Città di Ventimiglia.

Giochi, musica, sorprese riservate agli under 14 e le Capriole sulle Nuvole sono state proposti anche al porto Cala del Forte di Ventimiglia. Tanti bimbi mascherati si sono divertiti fino al tramonto.

Al Nervia, invece, si è tenuta la 2ª edizione del Ciclo-Carnevale, iniziativa che ha trasformato la festa del carnevale in un'occasione per sensibilizzare su mobilità, salute e ambiente con moltissime attività: artisti di strada, giochi di corsa e salto, passeggiata alla scoperta della ricchissima biodiversità dell'Oasi del Nervia e gara a squadre non competitiva in carrozzella. L'evento era a cura dell'associazione FIAB Riviera dei Fiori.

In centro, al teatro comunale, è stato, infine, proposto, per la rassegna ‘Teatro per bambini’, lo spettacolo ‘Pinocchio Pinocchio’ messo in scena dalla Compagnia ‘Circomassimo’.

"Un immenso grazie a tutte le associazioni, ai comitati di quartiere, ai volontari che hanno organizzato diversi eventi per festeggiare il Carnevale a Ventimiglia" - dice il sindaco Flavio Di Muro presente ai vari eventi insieme al vicesindaco Marco Agosta e all'assessore Serena Calcopietro - "Avete donato un sorriso a grandi e piccini. Ringrazio per il supporto gli uffici comunali, la polizia locale e la Protezione Civile".