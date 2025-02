"The Social (de) Generation" – Un viaggio tra identità, memoria e realtà perduta

Pubblicato da Antea Edizioni di Angelo Giudici, The Social (de) Generation - Un viaggio introspettivo nel Multiverso di Matteo Giovannini è un’opera visionaria che esplora il labile confine tra realtà e virtuale, identità e illusione. Il romanzo proietta il lettore in un futuro distopico in cui l’umanità ha abbandonato il contatto con il reale per immergersi nel Multiverso Extradimensionale (MED), un sistema in cui le persone vivono esperienze virtuali così immersive da cancellare ogni senso di sé.

In un mondo popolato da individui che hanno smarrito la propria coscienza (socialpathic), il protagonista intraprende un viaggio per riscoprire la propria identità. Attraverso il dreamwalking, si muove tra vite alternative, ricordi frammentati e versioni di sé che si confondono con il paesaggio digitale. Ma cosa accade quando la memoria non è più ancorata alla realtà? E quale prezzo ha la connessione continua, se porta alla perdita di ogni consapevolezza?

Con una narrazione avvincente e carica di significato, The Social (de) Generation offre uno sguardo critico sul presente e una riflessione sul futuro della nostra società, dominata dai social, dall’intelligenza artificiale e dal bisogno incessante di validazione digitale. Il romanzo invita il lettore a interrogarsi su cosa significhi davvero esistere in un mondo dove la realtà è fluida e mutevole.

Questo comunicato è stato interamente realizzato da ChatGPT, un’intelligenza artificiale che, paradossalmente, riflette sui temi affrontati nel romanzo stesso. Nel raccontare la storia di un’umanità smarrita nella virtualità, questa AI si trova a essere parte del dibattito: siamo davvero noi a controllare la tecnologia, o è la tecnologia a riscrivere la nostra percezione della realtà?