Festival di Sanremo, il bilancio del presidente Confcommercio: "Edizione da record e coinvolgimento della città"

Il Presidente della Confcommercio di Sanremo Andrea Di Baldassare nel trarre il bilancio dell’edizione del Festival della Canzone appena andata in archivio guarda al futuro e punta ad ulteriori ricadute economiche sul tessuto cittadino.

“Il Festival quest’anno ha visto un’edizione da record anche in termine di presenze in città. L’idea, spiega Di Baldassare, sviluppata oltre dieci anni fa dalla Confcommercio, volta a uno spostamento della kermesse all’esterno del Teatro Ariston, con il coinvolgimento diretto di tutta la città, nonostante in prima battuta potesse apparire quasi folle, si è dimostrata assolutamente vincente e oggi i risultati parlano chiaro e lo dimostrano. I cantanti per le vie del centro, insieme a migliaia di persone, con eventi collaterali di ogni genere, spesso fuoriprogramma, spingono gli stessi artisti ad essere protagonisti non soltanto sul palco, ma anche per le nostre strade, coinvolgendo il pubblico che accorre sempre più numeroso".

"La settimana del Festival per gli operatori economici sanremesi, prosegue, è diventata una stagione in più, che si aggiunge all’estate, al Natale e alla Pasqua. Ora, però, è necessario fare un ulteriore sforzo e capitalizzare il risultato. Il Festival per la Rai genera un giro di affari da decine di milioni di euro ed è quindi più che condivisibile la posizione del Sindaco Alessandro Mager di voler ottenere di più in fase di accordo con la Tv di Stato. Si tratta di economie che devono assolutamente ricadere sulla città, anche per favorire il coinvolgimento di quelle attività commerciali che oggi dal Festival ottengono meno di altre e confidiamo nelle capacità di Sindaco e Amministrazione comunale perché ciò si realizzi concretamente".

"La Confcommercio è pronta a continuare a fare la sua parte, conclude il presidente matuziano, come ha dimostrato anche in questa occasione, dando vita a un’edizione straordinaria di Saldi di Gioia e a momenti di visibilità importanti, come la vetrina organizzata da Fipe Confcommercio, Siae e Rai, che è stata anche sede per la promozione dei nostri prodotti locali. L’unione delle forze, corroborata dai risultati ottenuti, ci deve spingere ad alzare sempre più l’asticella all’insegna di uno sviluppo turistico, commerciale ed economico che coinvolga ulteriormente l’intera città, senza escludere nessuno, garantendo chi vive e lavora tutto l’anno sul territorio”.