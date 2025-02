Croce Rossa di Sanremo in prima fila per tutta la durata del Festival: il comitato matuziano in servizio all'Ariston

Si é conclusa la 75a edizione del Festival di Sanremo. Una ricorrenza che segna un importante traguardo di una delle manifestazioni musicali più famose al mondo. Il comitato, coordinato dalla centrale

emergenza 112 di Asl 1 Imperiese, ha prestato servizio di assistenza all'interno del teatro Ariston e anche nei giorni precedenti alle prove e agli allestimenti. Un servizio che ci rende orgogliosi e

rafforza sempre di più il legame con la città e le molte manifestazioni che durante l'anno vi si svolgono, di cui il Festival è la punta di diamante e rappresentativa non solo per Sanremo ma per ciò

che rappresenta, anche a livello internazionale.

Un'attività che imponeva il massimo impegno e soprattutto il rispetto delle rigide regole operative e di comportamento richieste dal coordinamento Asl. I nostri volontari all'interno del Teatro si sono dimostrati all'altezza della situazione e capaci di assolvere, con grande serietà e professionalità, all'impegno che il comitato ha assunto. Tutti insieme hanno ricevuto a loro volta il plauso pubblico dell'organizzazione per

la professionalità e le capacità dimostrate nel sapersi inserire in un sistema e in un contesto molto complesso, senza creare alcun problema o ritardo e dimostrando perfetta intesa, nel reciproco rispetto, tra

loro e con gli altri soggetti, forze dell'ordine, vigili del fuoco, tecnici Rai e del teatro, chiamati a garantire ogni aspetto della sicurezza, non solo sanitaria.

Questo è un chiaro e provato indice che la formazione della Croce Rossa Italiana parla una lingua universale ed è capace di creare veri e propri professionisti volontari a cui va il ringraziamento del Comitato, esteso a tutti gli altri Volontari e dipendenti che hanno continuato a garantire la continuità del servizio alla città in un periodo in cui è tutto più complicato per l'imponente afflusso di persone che vi giunge. Grande è stata l'emozione quando ogni sera, alle 19.45, i Volontari, varcata la soglia dell'Ariston e ricevuti gli accrediti e le direttive da parte del responsabile

emergenza 112, andavano a raggiungere le postazioni loro assegnate ai vari livelli del teatro, coscienti della responsabilità che ognuno di loro aveva assunto nel rappresentare la Croce Rossa Italiana in

Eurovisione. Il presidente Ettore Guazzoni, a nome del consiglio direttivo, desidera ringraziare anche i volontari provenienti da altri comitati che si sono prestati e perfettamente inseriti.

La collaborazione, oltre che statutaria, è una regola del nostro comitato che ritiene l'amicizia tra comitati e volontari della Croce Rossa Italiana elemento fondante e rafforzativo del principio di unità.

Quest'anno abbiamo avuto il piacere di ospitare Volontari provenienti da Brescia, Como, Ceranesi, Cicagna, Imperia e Parma che si sono perfettamente inseriti nel nostro sistema, collaborando, in diversi

tra loro, anche in attività diverse dal festival, facendo parte dei nostri equipaggi per i servizi di emergenza e ordinari. Ai loro comitati va il nostro particolare ringraziamento con l'augurio di sempre maggiore collaborazione. Sanremo aderisce al progetto CRI nazionale di "Volontariato vacanza" e da quest'anno offrirà, oltre alla ordinaria attività, una nuova importante opportunità presso la spiaggia assegnata dal comune al nostro comitato e dedicata particolarmente alle persone con disabilità che necessitano di assistenza e/o accompagnamento per poter usufruire della gioia del

mare al pari di tutti.

La Croce Rossa non lascia mai nessuno indietro, perché tutti meritano di stare davanti. Questo servizio particolare si aggiunge a quello simile che già svolgiamo da due anni presso la

spiaggia comunale di Ospedaletti, nel nostro territorio di competenza CRI.