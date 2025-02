Ospedaletti: ottimo successo per la prima edizione di 'Plastic Free', tanti i volontari per il 'clean up'

Si è svolto ieri il primo evento di 'Plastic Free' a Ospedaletti. Molti volontari si sono resi disponibili a effettuare una prima clean up di alcune spiagge per un paio d'ore. Sono stati raccolti circa 20 kg di rifiuti: da microplastiche a oggetti in metallo piuttosto consistenti.

La risposta della cittadinanza è stata più che positiva e l'evento ha scaturito un buon interesse da parte dei passanti che, incuriositi, chiedevano informazioni sull'associazione, impegnata dal 2019 in progetti concreti e in battaglie per la salvaguardia del pianeta dall’inquinamento da plastica. Ad oggi è la più concreta realtà sul territorio italiano e con una presenza in oltre 30 nazioni di tutto il mondo.

Plastic Free si occupa non solo di pulizie ambientali ma organizza appuntamenti nelle scuole, interviene nel salvataggio di tartarughe marine, partecipa al dialogo con le istituzioni, si schiera contro il volo dei palloncini, contrasta l’abbandono dei mozziconi, tutela la salvaguardia dei fiumi e promuove eventi eco sostenibili. Gli organizzatori hanno ringraziato l'amministrazione comunale per la collaborazione con l'associazione che continuerà in maniera costante sul territorio ad effettuare altri interventi di pulizia e sensibilizzazione.