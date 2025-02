Speciale Weekend: non solo festival, ecco cosa fare e dove andare in provincia di Imperia

Come dicevamo il focus di questo fine settimana è incentrato sul 75esimo Festival della Canzone: gli appuntamenti sono innumerevoli sparsi in po’ dappertutto e per leggerli nello specifico potete consultare la nostra Agenda Manifestazioni. Comunque ne segnaliamo uno su tutti che richiama sempre un folto pubblico di appassionati al ‘Suzuki Stage’ in piazza Colombo per le performance di alcuni artisti in concomitanza con le serate all’Ariston. Dopo le esibizioni di Raf, Big Mama, Ermal Meta, questa sera sul palco salirà la coppia artistica Benji & Fede e domani sera sarà protagonista il rapper Tedua.



Per il resto basta girare in città per imbattersi in innumerevoli eventi organizzati dal Comune insieme a Rai Pubblicità nell’ambito della manifestazione ‘Tra Palco e città’, progetto di brand integration che da qualche anno ha trasformato il Festival in un evento diffuso in tutti i luoghi simbolo della città dei fiori con un ricco programma di iniziative pensate per coinvolgere e rendere unica l’esperienza di tutti gli appassionati del Festival presenti sul territorio.

Eccone alcuni: Veralab torna in piazza Pian di Nave con la sua iconica ruota panoramica, alta 28 metri, per accogliere il pubblico e regalare un giro con vista mozzafiato sul lungomare della città dei fiori. L’apertura è prevista tutti i giorni dalle ore 11 alle ore 18.30. Per la prima volta, anche Novi, il Grande Cioccolato Italiano, sarà tra i protagonisti del Festival con un truck vintage brandizzato, nella centralissima Via Matteotti, per dare vita a una eccezionale brand experience grazie alle attività di sampling di Crema Novi, il prodotto protagonista della kermesse sanremese. Il Polo Museale Santa Tecla si conferma protagonista d’eccellenza anche per l’edizione del Festival di Sanremo 2025, ospitando una straordinaria mostra dedicata ai valori e alle emozioni di Milano-Cortina 2026. Un’esperienza unica per il pubblico di Sanremo, che unisce musica, cultura e sport in un viaggio immersivo nella magia degli Sport Olimpici e Paralimpici. La mostra è aperta dalle ore 10 alle ore 18.

Segnaliamo inoltre l’iniziativa di Confcommercio che torna oggi e domani con ‘Saldi di gioia’, in concomitanza con il Festival della Canzone. I moltissimi negozi aderenti resteranno aperti con orario continuato dalle 9.30 alle 19.30, per proporre la loro merce a prezzi scontati con ulteriori ribassi, anche attraverso stand e bancarelle. Come dicevamo per conoscere tutti gli appuntamenti du questo festival consultare l’Agenda Manifestazioni dove c’è davvero l’imbarazzo sella scelta.

Ora lasciamo la città dei fiori e tutto quello che gli ruota intorno per segnalarvi altri eventi in provincia.

Questo fine settimana c’è ancora spazio per gli appuntamenti dedicati alla festa degli innamorati come quello proposto ai Giardini Hanbury dove oggi e domani è in programma una visita guidata del parco diversa dal solito, dedicata agli inebrianti profumi e ai caratteristici colori delle piante esotiche che prosperano in un ambiente naturale unico e romantico. Solo per questa occasione sarà possibile accedere al Palazzo Hanbury e alle scenografiche terrazze che sono state protagoniste di alcune scene durante le riprese del film ‘Grace di Monaco’ con Nicole Kidman dove si avrà la possibilità di scattare alcuni selfie romantici. Al termine della visita un aperitivo a tema attenderà i partecipanti presso il punto di ristoro, a livello del mare. Il ritrovo è fissato alle 10 all’ingresso del parco (più info)



Un altro weekend romantico è quello in programma al Castello dei Doria di Dolceacqua. Dalle 11 di oggi e domani una guida ritroverà i partecipanti davanti al Castello dove racconterà la storia del maniero, i legami tra Doria e Grimaldi e le vicende amorose dei tempi passati. Al termine degustazione di Rossese e prodotti tipici presso l’Enoteca Regionale.

Anche i musei di tutta la provincia celebrano ancora la festa di San Valentino. Un fine settimana romantico è quello che propone il Museo Archeologico Girolamo Rossi alla Fortezza dell’Annunziata di Ventimiglia celebrando la festa degli innamorati, ma anche della cultura e della storia, con un ingresso speciale riservato alle coppie al prezzo di un solo biglietto (ingresso gratuito per i bambini sino a 14 anni), sabato dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 17.00, domenica dalle 10.00 alle ore 13.00. Inoltre oggi alle 15.30, verrà organizzata una visita guidate a tema ‘Scopri i miti sull'amore al MAR’, in cui l'amore sarà il filo conduttore, che permetterà di scoprire alcuni reperti testimoni degli antichi miti e di rapporti affettivi di coppia dell'epoca romana: sculture, rilievi, epigrafi, statuette fittili. I Musei di Imperia propongono un fine settimana speciale dedicato a tutti gli innamorati, per celebrare l’amore in tutte le sfumature: per l’arte, il mare, la famiglia e anche per il circo. Gli operatori museali accompagneranno gli ospiti in affascinanti visite e percorsi esclusivi nei tre splendidi Musei cittadini: Villa Grock, Villa Faravelli e il Museo Navale.



Per le pièce teatrali segnaliamo uno spettacolo che racconta l’acme della cultura maschilista, con ironia e intelligenza, tutta al femminile. Sarà questo ‘L'inferiorità mentale della donna’, ultimo titolo della stagione 2024-2025 ‘Fughe di teatro... e di Umorismo a Bordighera’, che domani alle 21.00 porterà sul palco del Teatro Golzi una straordinaria e quanto mai ironica Veronica Pivetti.

L’idea che le donne siano state considerate, per secoli, fisiologicamente ‘deficienti’ può suggerirci qualcosa? La piéce nasce da questa domanda e mette in scena testi che in pochi conoscono, fra i più discriminanti, paradossali e, loro malgrado, esilaranti scritti razionali del secolo scorso.

Veronica Pivetti, accompagnata in scena dal musicista Anselmo Luisi, racconta, grazie a bizzarre teorie della scienza e della medicina, l’unico, vero, orrorifico Frankenstein della storia contemporanea: la donna.



Una commedia brillante è in programma domani alle 16.30 alla Sala Don Piana delle Opere Parrocchiali di Diano Marina. Si tratta de ‘Gli allegri chirurghi’ di Ray Cooney.

Mancano 3 giorni a Natale nel tranquillo ospedale S. Andra c’è fermento par l’imminente recita natalizia del personale medico, ma una visita inaspettata viene a turbare la serenità dell’ambiente dando inizio ad una serie convulsa di bugie, travestimenti a reciproci inganni.



Infine per la rassegna ‘Teatro per bambini’ del teatro Comunale di Ventimiglia domani alle 16.00 la Compagnia Circomassimo mette in scena lo spettacolo ‘Pinocchio Pinocchio’.

Un questa versione, i due Carabinieri si mettono sulle tracce di Pinocchio, tenendo il filo del racconto, visto che l'illustre Marionetta i fili non ce li ha e stavolta sembra proprio aver tagliato... la corda! Ogni personaggio si alterna in scena, raccontando l'incontro col Burattino-Bombino e tratteggiando il suo carattere con molteplici punti di vista pronti per essere uniti.

Il Carnevale quest’anno partirà ufficialmente lunedì 3 marzo ma in giro c’è già parecchio fermento.

Domenica 16 febbraio, a partire dalle ore 14, torna il ‘Carlevà d’a Ciassa’ in piazza della Cattedrale a Ventimiglia Alta organizzato dal Sestiere Ciassa. L’evento, giunto alla 46esima edizione, sarà a tema ‘Videogiochi’ e prevede un pomeriggio di musica e divertimento dedicato ai bambini: tanti giochi in piazza, ben due pentolacce, i gonfiabili di Kenzo Clown Dj, il Banchetto con bugie, dolcetti e caramelle, una lotteria con bellissimi regali e un premio per il miglior costume a tema. Ci saranno poi le esibizioni degli Sbandieratori e Musici del Sestiere Ciassa e dell’Orchestra Filarmonica Giovanile Città di Ventimiglia, che allieteranno la giornata di festa, la quale terminerà con il ‘Falò del Re Carnevale’.



Sempre domenica a Ventimiglia prende il via la 2ª edizione del Ciclo-Carnevale, un'iniziativa che trasforma la festa del carnevale in un'occasione per sensibilizzare su mobilità, salute e ambiente. L'evento, organizzato dall'associazione FIAB Riviera dei Fiori in collaborazione con diverse associazioni locali, offrirà un ricco programma di intrattenimento. Artisti di strada animeranno la giornata, mentre l'Atletica Ventimiglia coinvolgerà bambini e adulti in giochi di corsa e salto. Natura Intemelia guiderà i partecipanti alla scoperta dei colori e della ricchissima biodiversità dell'Oasi del Nervia. Grazie al supporto degli sponsor verrà offerta l'opportunità di provare e-bike e biciclette cargo a pedalata assistita, mezzi di trasporto ideali per chi desidera spostarsi in città in modo salutare, sia per motivi lavorativi che per esigenze quotidiane, come accompagnare i figli a scuola o fare la spesa. La festa inizia alle ore 14 presso l'area ex Campasso di Ventimiglia.

E arriva il carnevale anche a Dolceacqua: appuntamento domani in piazza Mauro a partire dalle ore 14.30. Il Comune e il Centro Culturale e Ricreativo aspettano tutti i bambini che vorranno mascherarsi e partecipare alla festa di carnevale, dove Fortunello e Marbella, Kenzo Clown D.J. e altri artisti della Family Circys li accoglieranno con la loro allegria e animazione, non mancheranno i gonfiabili, la tradizionale pentolaccia e tanti, tanti coriandoli.

Per conoscere nel dettaglio luoghi e orari degli eventi proposti e di molti altri consultare l’Agenda Manifestazioni.

Gli eventi della Costa Azzurra

Gli eventi della Provincia di Savona

Gli eventi della Provincia di Cuneo