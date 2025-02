Sanremo: stanotte il 'Closing Party' del Victory Morgana in collaborazione con Warner Music

Doppio sold out al Victory Morgana con Mamacita e Afrojack, ora c’è grande attesa per l’evento di chiusura della settimana. Giovedì sera il format urban più famoso d’italia ha infiammato il dancefloor con le migliori hit di musica rap, reggaeton e hip hop del momento mentre la star olandese della consolle ha offerto uno spettacolo senza precedenti per i tantissimi avventori provenienti da tutta italia.

Ora la settimana volge al termine con il sofisticato Dinner Show Tilt che combina eleganza e trasgressione in uno spettacolo unico. A seguire, il Closing con il Party Ufficiale di Warner Music Italy: la festa, aperta al pubblico, con cui la casa discografica festeggerà la chiusura del 75º Festival di Sanremo con la presenza dei suoi artisti, amici e addetti ai lavori. Ma chi saranno le star presenti all’evento? Tra i tanti cantanti in gara di Warner Music troviamo Rose Villain, The Kolors, Fedez, Clara, Achille Lauro, Irama, Modà, Massimo Ranieri, Coma_Cose, Sarah Toscano e Serena Brancale.

Non resta che scoprire come terminerà questa serie di eventi ricca di sorprese. È ancora possibile prenotare gli ultimissimi tavoli disponibili o acquistare un ticket online per qualche ora.

Informazioni Utili:

● Prenotazioni: Per alcuni eventi è consigliata o obbligatoria la prenotazione. Tutti i dettagli su disponibilità, prezzi e modalità di accesso sono disponibili sul sito ufficiale del Victory Morgana. L’acquisto dei ticket può essere effettuato direttamente sulla piattaforma Clubbing sul profilo ufficiale del locale.

● Ristorante: Il ristorante del Victory Morgana sarà aperto tutti i giorni dalle 12:00 per il servizio pranzo.

Contatti:

reservations@victorymorganabay.it

Corso Trento e Trieste, 16 - 18038 Sanremo IM