Il 'Club Tenco' saluta gli artisti presenti al 75° Festival di Sanremo che sono già passati dalla rassegna matuziana

Tra gli artisti in gara ricordiamo: Brunori Sas (nel 2010 Premio SIAE/Club Tenco all’autore emergente, nel 2014 ospite della rassegna, nel 2017 Targa Tenco Miglior Canzone con “La verità” e nel 2020 Targa Tenco Miglior Album con “Cip!”); Lucio Corsi (nel 2021 ospite); Simone Cristicchi (nel 2006 Targa Tenco Opera Prima con “Fabbricante di canzoni”, nel 2007, 2014, 2018 e 2024 ospite, l’ultima partecipazione insieme ad Amara); Francesco Gabbani (nel 2020 ospite in rappresentanza degli artisti che hanno preso parte al progetto di Mauro Pagani, vincitore della Targa Tenco Album a Progetto, "Note di Viaggio - Capitolo 1: Venite Avanti...", album omaggio a Francesco Guccini); Achille Lauro (nel 2019 ospite); Noemi (nel 2016 ospite); Willie Peyote (nel 2018 ospite); Massimo Ranieri (nel 2005 e nel 2006 ospite e nel 2017 Premio Tenco all’Operatore Culturale).

Tra gli artisti protagonisti della serata del Festival di Sanremo dedicata alle cover: Amara (nel 2024 ospite insieme a Simone Cristicchi) in duetto con Simone Cristicchi con il brano "La cura" di Franco Battiato; Goran Bregovic (nel 1999 ospite della rassegna) in duetto con Olly e la Wedding & Funeral Band con il brano "Il pescatore" di Fabrizio De André; Cristiano De André (nel 1993, 1994 e nel 2001 ospite) in duetto con Bresh con il brano "Creuza de mä" di Fabrizio De André; Ditonellapiaga (nel 2022 Targa Tenco Opera Prima con “Camouflage”) in duetto con Willie Peyote e i Tiromancino con il brano "Un tempo piccolo" di Franco Califano; Francesco Tricarico (nel 2024 ospite) in duetto con Francesco Gabbani con il brano "Io sono Francesco" di Tricarico. Anche due artisti ospiti di questa edizione del Festival di Sanremo sono già passati dalla rassegna del Premio Tenco: Edoardo Bennato (nel 1994, 2000, 2007 e nel 2011 ospite e nel 2024 Premio Tenco) e Jovanotti (nel 1995 ospite). Infine, Antonello Venditti al Festival riceve il Premio alla carriera (nel 1974, 1975 e 2004 ospite).