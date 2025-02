Festival di Sanremo, Assessore Simona Ferro “Serata delle cover celebra grande tradizione cantautorale ligure”

“Nella serata del Festival dedicata alle cover la Liguria è stata, ancora una volta, protagonista assoluta. E non poteva essere altrimenti, vista l’enorme importanza che la nostra terra ha per la musica italiana, e visto il grandissimo contributo che la scuola genovese ha dato e continua a dare al panorama artistico nazionale. La serata di ieri, che ha visto la vittoria di Giorgia e della ligure Annalisa, ha celebrato e portato nelle orecchie e nel cuore di milioni di italiani la grande tradizione cantautorale ligure”. Così l’assessore alla Cultura della Regione Liguria Simona Ferro commenta la serata del Festival di ieri sera.

“Sia Olly che Bresh hanno scelto due brani del più importante cantautore ligure, e forse italiano, Fabrizio De André - aggiunge l’assessore Ferro – e sono stati capaci di regalare al pubblico una interpretazione magnifica di due canzoni storiche e amatissime come Il pescatore e come Crêuza de mä. Olly e Bresh hanno saputo interpretare a modo loro, facendole rivivere, due capolavori, due monumenti della canzona italiana, proponendo due omaggi, due reinterpretazioni ricche di personalità. Ovviamente – conclude – non si può non citare la presenza sul palco assieme a Bresh di Cristiano De André. Insieme hanno dato grandi emozioni al pubblico, nonostante qualche problema tecnico: anche grazie a loro le parole di Fabrizio continuano a parlare alle generazioni, a far riflettere e commuovere”.

Oltre alla ricca presenza sul palco dell’Ariston, Liguria protagonista anche per quanto riguarda gli eventi collaterali legati al Festival di Sanremo: sul palco allestito in piazza Colombo infatti, domani sera, 15 febbraio, in occasione della serata finale, salirà anche il genovese Tedua.