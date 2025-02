75° Festival di Sanremo: dal Teatro Ariston le immagini della serata finale (fotogallery)

È la notte della finalissima, questa sera conosceremo il vincitore della 75ª edizione del Festival della Canzone Italiana.

Dal Teatro Ariston le immagini della serata finale di un'edizione che ha portato in dote altri record di ascolti con numeri da record.

Dopo l'intro di Gabri Ponte, la scaletta prevede l'esibizione di tutti i 29 Big in gara. Ad Antonello Venditti andrà il Premio alla Carriera, mentre Carlo Conti sarà affiancato alla conduzione da Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan.

La chiusura con l'annuncio del vincitore è prevista per l'1.57.

Fotogallery firmata Duilio Rizzo