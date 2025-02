Sanremo: domenica 23 febbraio primo incontro annuale della delegazione provinciale del Fai

Domenica 23 febbraio alle 11 nella Sala Privata del Casinò di Sanremo, salendo dall'ingresso principale al primo piano, la Delegazione di Imperia del FAI Fondo per l'Ambiente Italiano invita gli iscritti FAI e la cittadinanza tutta al primo incontro annuale, per un saluto e per anticipare alcuni programmi futuri della delegazione. In questa giornata si continuerà la tradizione di andare alla scoperta dei Beni del FAI più vicini al nostro territorio.

Dopo l'Abbazia di San Fruttuoso nel 2018, il Podere Case Lovara nel 2019, il Castello della Manta nel 2023, Casa e Collezione Laura nel 2024, quest'anno insieme a Ileana Redaelli dell'Ufficio Conservazione del FAI visiteremo virtualmente gli altri quattro Beni FAI della Liguria: la Barberia Giacalone a Genova, la Torre di Punta Pagana a Rapallo, Casa Carbone a Lavagna e Villa Rezzola a Lerici. Sarà presente anche Farida Simonetti, la nuova Presidente Regionale FAI Liguria che lo scorso mese di maggio ha assunto l'incarico lasciato dalla bordigotta Roberta Cento Croce.