Ventimiglia, gesto solidale: cittadino dona una cesoia idraulica alla Protezione civile

Dona una cesoia idraulica alla Protezione civile e così il Comune gli consegna una pergamena di ringraziamento. E' successo ieri a Ventimiglia.

"A nome dell’amministrazione comunale e della comunità di Ventimiglia, desidero esprimere un sentito ringraziamento al signor Giacomo Cappadonna per la generosa donazione di una cesoia idraulica alla Protezione Civile di Ventimiglia" - dice il vicesindaco Marco Agosta - "Il suo gesto di altruismo e vicinanza al nostro territorio rappresenta un esempio di grande senso civico e solidarietà".

"Strumenti come questo sono fondamentali per migliorare l’efficienza e la prontezza degli interventi in situazioni di emergenza" - sottolinea il vicesindaco e assessore alla Protezione civile.