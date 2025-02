Il Comune di Santo Stefano al mare partecipa al Corso Fiorito di Sanremo

Il Comune di Santo Stefano al Mare parteciperà al Corso Fiorito, l’amministrazione comunale ha stanziato 14 mila euro per l’allestimento del carro, che è stato affidato all’Associazione “Pro Santo Stefano”.

Il borgo ha vinto ben 10 edizioni della manifestazione, si è aggiudicata il secondo posto nel 2011 e nel 2019, ed ha vinto il Premio Speciale della Giuria nel 2024.

L'assessore Maria Teresa Garibaldi dichiara " Il Corso Fiorito è una vetrina promozionale importante per i Comuni che partecipano alla sfilata, per Santo Stefano rappresenta un appuntamento tradizionale a cui sia l’Amministrazione sia i cittadini tengono in modo particolare..