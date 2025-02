Sanremo, lunedì in programma modifiche alla circolazione in Strada Senatore Marisiglia

Modifiche alla viabilità in programma in Strada Senatore Marisiglia a Sanremo. Considerato che la ditta 'Ecogrid' per conto del Comune di Sanremo deve eseguire lavori di messa in sicurezza della parete rocciosa in località Scogli Rossi/Pian della Castagna a San Romolo, è stata emanata dall'ente l'ordinanza relativa alle interdizioni per la circolazione.

In particolare lunedì 17 febbraio dalle ore 08,00 sino alle ore 20,00, in strada Senatore Marsiglia località Scogli Rossi/Pian della Castagna, ci sarà il senso unico regolamentato dai movieri. Dalle ore 10,00 sino alle ore 11,00 invece, previsto il divieto di transito per tutti i veicoli.