L'assessore Scajola incontra il presidente di Aned Falco: “Mai dimenticare quanto è accaduto”

L’assessore regionale Marco Scajola ha incontrato oggi negli uffici della Regione Liguria a Genova il presidente della sezione Aned (Associazione Nazionale ex deportati nei campi nazisti) di Imperia-Savona Simone Falco.



Nell’occasione Falco ha consegnato due libri, sulla tragedia dell’olocausto, all’assessore: “Storia di Sergio” di Andra e Tatiana Bucci e “Il dovere di testimoniare 1943-1945 una scelta politica” di Maria Bolla.



“Ringrazio il presidente Simone Falco per questo significativo gesto e per il lavoro di formazione e informazione che Aned svolge durante tutto il corso dell’anno, soprattutto nei confronti dei più giovani – dichiara l’assessore regionale Marco Scajola-. Non bisogna mai dimenticare quanto accaduto, ricordo e riflessione non devono essere limitati al Giorno della Memoria, ma devono essere costanti in ognuno di noi. È nostro dovere insegnare alle nuove generazioni il rispetto e l’amore per gli altri affinché drammi come quello delle deportazioni non si verifichino mai più”.