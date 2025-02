Sanremo celebra la sostenibilità con l’Eco Move Prize: tra i premiati Francesco Gabbani e le istituzioni protagoniste del cambiamento green

Si è tenuta ieri, nella prestigiosa cornice del Casinò di Sanremo, la cerimonia di premiazione dell’Eco Move Prize, il riconoscimento dedicato alla sostenibilità ambientale, alla mobilità ecocompatibile e allo sport. Un evento che ha visto istituzioni, imprese e protagonisti del mondo dello spettacolo uniti nel promuovere un futuro più verde e responsabile.

L’Eco Move Prize, prodotto da Lilith Factory con il patrocinio del MASE (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) e di Sport e Salute, ha rappresentato non solo un momento di celebrazione, ma anche un’importante occasione di confronto tra istituzioni, imprese e protagonisti della sostenibilità. A condurre la cerimonia è stata Metis Di Meo, ideatrice del format, che ha guidato il pubblico in un viaggio tra eccellenze italiane e buone pratiche per un futuro più sostenibile.

Uno dei momenti più significativi della serata è stato il premio assegnato a Francesco Gabbani, cantautore e conduttore del programma Rai1 Ci vuole un fiore, che ha saputo diffondere la cultura della sostenibilità attraverso la musica e la televisione, sensibilizzando il grande pubblico unendo divulgazione ed intrattenimento.

A ricevere il prestigioso riconoscimento anche le istituzioni che stanno guidando il cambiamento. La Città di Sanremo, premiata per il suo impegno nella mobilità sostenibile e nelle politiche ambientali innovative. A ritirare il premio è stato il sindaco Alessandro Mager, con la motivazione di aver reso Sanremo un modello virtuoso di sviluppo urbano eco-responsabile. A premiare la città è stato l’On. Marco Visconti, Commissario Straordinario dell’Ente Regionale RomaNatura, in rappresentanza del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE). La Regione Liguria è stata insignita per il suo ruolo di Regione Europea dello Sport 2025 e per la valorizzazione del territorio in chiave sostenibile. A consegnargli il riconoscimento è stato il campione del mondo di scherma Stefano Pantano, testimonial del team Illumina. Il premio è stato ritirato dal Vicepresidente Alessandro Piana. Il Parlamento Europeo in Italia è stato premiato per la campagna di sensibilizzazione Voglio un pianeta così, che ha coinvolto studenti e cittadini su tematiche legate alla transizione ecologica. A ritirare il premio è stata Valeria Fiore, ideatrice della campagna e responsabile comunicazione e social media dell’ufficio del Parlamento Europeo di Roma, premiata dalla Dott.ssa Martina D’Antonio del MASE. L’Eco Move Prize è stato consegnato da Sergio Schiavone della Lilith Factory anche alla Senatrice Simona Petrucci, geologa che coniuga esperienza tecnica a visione politica.

L’evento ha celebrato anche il legame tra sport e ambiente, premiando Amanda Embriaco, campionessa paralimpica di canoa, per il suo impegno nel promuovere la mobilità sostenibile e la tutela dell’ecosistema.

Un riconoscimento speciale è stato assegnato a Mario Acampa, autore e conduttore Rai, per il suo ruolo nella divulgazione delle tematiche ambientali attraverso i media.

Tra le realtà premiate spiccano ANAS, per il suo impegno nell’innovazione e nella sicurezza della mobilità sostenibile, e Federparchi, per la tutela e valorizzazione delle aree protette italiane. Inoltre, l’azienda Western è stata premiata per il suo progetto di Comunità Energetica Nazionale, un esempio di transizione ecologica attraverso le energie rinnovabili. Riconoscimento speciale è stato consegnato al Maestro Pinuccio Pirazzoli, direttore d’orchestra del Festival di Sanremo e punto di riferimento della musica italiana.

L’evento si è svolto con la collaborazione del Presidente del Casinò di Sanremo Adriano Battistotti e di Time Multimedia di Gianluca Pirazzoli, creatore di In the Casino, location di riferimento per gli eventi durante il festival della canzone, che ha ospitato il premio.

Il riconoscimento si conferma un punto di riferimento per chi, con visione e concretezza, sta tracciando la strada per un domani più green.