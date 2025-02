Sanremo 2025: il programma di domani del Living Garden Hub, la nuova location che ospita eventi, talk e tanto altro

La giornata di domani, venerdì 14 febbraio, prende il via alle 9.30 con l’apertura del Living Garden Hub e con la rassegna stampa dedicata al Festival di Sanremo, un’occasione di approfondimento e interviste con i giornalisti di QN – Quotidiano Nazionale aperta al pubblico.

Alle 11.00 il format Sicilia, che meraviglia! presenta la seconda edizione di Sicilia Gourmet alla presenza di Vincenzo Randazzo, vicesindaco del Comune di San Cipirello, e Gaia Abruzzo, speaker e foodblogger del territorio e, a seguire, alle 12.00, prosegue l’appuntamento con una masterclass dedicata ai Vini Bio accompagnata da un aperitivo.

Alle 12.30 sarà poi il momento di un’esperienza enogastronomica esclusiva con il Living Garden Food & Music, accessibile su prenotazione alla mail food@lghsanremo.com, nel pomeriggio alle 14.00 lo spazio “Sanremix” di QN – Quotidiano Nazionale con una serie di interviste coinvolgendo autori, scrittori e giovani musicisti in un incontro libero e aperto a tutti, alle 15.00 il regista e imprenditore Alfonso Paoletta presenterà il suo libro “Diventa videomaker. Comunicare con i video dall'Idea all'editing”, un’opera che raccoglie la sua esperienza nella realizzazione di videoclip per artisti come Edoardo Bennato e Davide De Marinis.

Spazio alla musica alle 16.30 con gli showcase degli artisti emergenti Gabriele Pirillo, Salba, Kaput e Nevia, seguiti alle 18.30 dall’esibizione della cantautrice siciliana Lidia Schillaci. La serata si aprirà alle 20.00 con un nuovo percorso enogastronomico targato Living Garden Food & Music, su prenotazione alla mail food@lghsanremo.com, che accompagnerà il pubblico fino alla visione del Festival.

Di seguito il programma della giornata di domani, venerdì 14 febbraio:

VENERDÌ 14 FEBBRAIO

ore 09.30 apertura del Living Garden Hub

ore 09.30 rassegna stampa, interviste e approfondimenti sul Festival di Sanremo con i giornalisti di QN.

Ingresso libero fino a esaurimento posti .

ore 11.00 il format Sicilia, che meraviglia! la presentazione della seconda edizione di Sicilia Gourmet. Presenti Vincenzo Randazzo (Vicesindaco del Comune di San Cipirello) e Gaia Abruzzo (speaker e foodblogger del territorio).

Ingresso libero fino a esaurimento posti .

ore 12.00 prosegue il format Sicilia, che meraviglia! con la masterclass di Vini Bio e con un aperitivo.

Ingresso libero fino a esaurimento posti .

ore 12.30 percorso enogastronomico Living Garden Food & Music

Ingresso su prenotazione alla mail food@lghsanremo.com

ore 14.00 la scrittrice, regista, attrice e organizzatrice del Cantagiro Giulia Carla De Carlo intervista autori, scrittori e giovani musicisti per QN.

Ingresso libero fino a esaurimento posti .

ore 15.00 la presentazione del libro “Diventa videomaker. Comunicare con i video dall'Idea all'editing” del regista e imprenditore Alfonso Paoletta che negli ultimi anni ha scritto e prodotto videoclip per Edoardo Bennato, Davide De Marinis e tanti altri.

Ingresso libero fino a esaurimento posti .

ore 16.30 gli showcase degli artisti emergenti Gabriele Pirillo, Salba, Kaput, Nevia.

Ingresso libero fino a esaurimento posti .

ore 18.30 lo showcase di Lidia Schillaci, cantautrice siciliana.

Ingresso libero fino a esaurimento posti .