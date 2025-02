Dopo i successi di Raf e Big Mama, questa sera è previsto un nuovo 'sold out', in piazza Colombo a Sanremo per il concerto di Ermal Meta, che si presenterà sia su Rai Uno con un brano in diretta che nel corso della serata con un concerto nella piazza principale della città dei fiori, a pochi metri dal Teatro Ariston.

Questo pomeriggio il sound check, ovvero il test dell'impianto per il cantante e per la bande, ha visto tanti appassionati che stanno affollando il centro della città dei fiori.