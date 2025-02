Il Ministro Orazio Schillaci a Casa Sanremo: "Meno malati con prevenzione oncologica"

Si è svolto oggi presso la Lounge di Casa Sanremo il talk 'La prevenzione in dieci note', organizzato dal dicastero e Rai per promuovere la prevenzione oncologica. Presenti il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, il direttore generale della Rai, Roberto Sergio e le cantanti Francesca Alotta e Irene Buselli. Hanno portato la loro testimonianza collegandosi con la sala il Prof. Paolo Ascierto, la Prof.ssa Colao ed il cantante Paolo Vallesi. L’incontro è stato moderato da Bianca Guaccero e Gabriele Corsi.

Le parole del ministro: "La prevenzione è stata un punto fondamentale per me dal mio primo giorno al Ministero. Bisogna puntare sulla ricerca per avere nuovi farmaci e sulla prevenzione per avere meno malati. Con la popolazione che invecchia dobbiamo avere meno malati. E questo lo otteniamo solamente con la prevenzione”. Fra le dieci note indicate dal Ministero, il ministro ha ricordato: “i corretti stili di vita, una sana alimentazione, non fumare, svolgere attività fisica e proteggere la pelle dai raggi solari. Dobbiamo avere italiani che vivono di più, ma soprattutto dobbiamo avere italiani che vivono meglio e meno malati. Nessuno meglio della Rai può aiutarci per veicolare questo messaggio a tutti gli italiani”.

“E’ un dovere della Rai mettere dare ai cittadini gli strumenti per poter essere informati correttamente tramite l’informazione, programmi televisivi, telegiornali”, ha detto Roberto Sergio, rispetto alla volontà della Rai di supportare in ogni modo l’attività di comunicazione su temi così importanti. Ha poi continuato “Sono personalmente molto attento a questa tematica, sono figlio di un medico e questo ha contribuito alla mia consapevolezza sul tema. Un esame fatto per tempo anni fa mi ha salvato”.

Il Prof. Paolo Ascierto ha dichiarato “La prevenzione è molto efficace soprattutto per alcuni tumori della pelle, dei quali mi occupo quotidianamente in prima persona. La ricerca va avanti ma con la prevenzione possiamo evitare la malattia, possiamo farcela”.

La Professoressa Annamaria Colao sostenendo l’importanza della prevenzione possibile seguendo un corretto stile di vita è intervenuta dicendo “La prevenzione ti salva la vita, molti tumori si possono prevenire ad esempio astenendoci dall’alcool, tutti quelli del tratto digestivo o alla mammella. E’ importante informare anche agli adolescenti, dovremmo andare nelle scuole a fare lezioni sul tema. Una sana alimentazione, il controllo del peso, combattere la sedentarietà sono tutti comportamenti che ci portano ad avere migliore stato di salute e ridurre la possibilità di ammalarci di tumore”.

Carlo Conti, arrivato a Casa Sanremo direttamente dal Teatro Ariston, ha voluto portare la sua testimonianza “Cerco di promuovere la prevenzione e di fare controlli regolari che sono fondamentali per restare in salute. Nel mio Sanremo la presenza di Bianca Balti nella seconda serata del Festival è stato un esempio, il suo sorriso, la sua energia hanno dato forza e speranza, sono state di grande esempio per chi è nella sua stessa condizione”.

Quello di oggi è uno fra grandi eventi del palinsesto di Casa Sanremo, e Vincenzo Russolillo, Presidente di Casa Sanremo Bazr, dichiara in proposito "Siamo orgogliosi di ospitare eventi di così grande rilevanza a Casa Sanremo. Crediamo sia giusto dare spazio e voce a ospiti di alto profilo e tematiche importanti che toccano ciascuno di noi, durante la settimana del Festival di Sanremo che catalizza l'attenzione dei media".