Sanremo, grande attività degli operatori di Amaie Energia e Servizi : la squadra e' presente sul territorio

Il Consiglio Direttivo di Amaie Energia e Servizi ringrazia tutti gli operatori per l'intenso servizio durante questi giorni festivalieri.

"Abbiamo una proporzione equivalente di rifiuti pari a 130mila abitanti. Un lavoro intenso nel centro cittadino senza dimenticare le periferie", dicono con soddisfazione.

"Siamo attivi 24h per la pulizia della nostra citta', spiega Gianni Punzo, Responsabile del Servizio. Rileviamo parecchie segnalazioni da parte dei cittadini che ci aiutano a migliorare sempre la situazione. Gli abbandoni e i comportamenti incivili sono all'ordine del giorno e ringrazio i Rangers e la polizia municipale per il loro supporto. I servizi ordinari sono mantenuti e abbiamo incrementato le forze in campo e servizi integrati proporzionali all'impatto delle presenze".

"Ci tengo a precisare che il nostro lavoro e' direttamente connesso al comportamento dei cittadini e delle utenze tutte, evidenzia Sergio Tommasini, Presidente di Amaie Energia. Ringrazio chi come sempre dimostra grande senso civico e disponibilità nell'affrontare questa settimana complicata anche nel tema dei rifiuti. Colgo l'occasione per ribadire il nostro numero verde 800310042. Per ultimo, ma non per importanza, segnalo che questo sara' l'ultimo anno con il porta a porta. In occasione del prossimo Festival Sanremo sara' gia' iniziata l'installazione delle ecoisole intelligenti".