75° Festival di Sanremo: Alex Wyse e Settembre sono i finalisti delle Nuove Proposte

Il Festival di Sanremo 2025 ha emesso il suo primo verdetto.

Alex Wyse con “Rockstar” e Settembre con “Vertebre” sono i finalisti della gara delle Nuove Proposte e, domani sera, si contenderanno la vittoria.

In apertura di seconda puntata hanno avuto la meglio in semifinale rispettivamente contro il duo Vale LP - Lil Jolie con “Dimmi tu quando sei pronto per fare l'amore” e Maria Tomba con “Goodbye (voglio good vibes)”.