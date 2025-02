Sanremo 2025: ecco gli appuntamenti di domani al Living garden Hub, la nuova location che ospita eventi, talk e tanto altro

A pochi passi dal Teatro Ariston e dal Casinò di Sanremo, in Via Giardini di Vittorio Veneto a Sanremo, il nuovo spazio LIVING GARDEN HUB ospita durante la settimana del Festival di Sanremo eventi, talk e tanto altro in un contesto esclusivo con terrazza sul mare ed è aperto dalla mattina alla sera per colazioni, pranzi, aperitivi e cene in un ambiente accogliente e rilassato.

Anche domani, giovedì 13 febbraio, il Living Garden Hub apre le sue porte alle 9.30, dando il via a una giornata ricca di eventi e incontri dedicati alla cultura, alla musica e all’enogastronomia.

Si parte con la rassegna stampa dedicata al Festival di Sanremo, un momento di approfondimento e interviste condotto dai giornalisti di QN – Quotidiano Nazionale aperto al pubblico e, a seguire, alle 12.30 sarà possibile immergersi in un’esperienza enogastronomica unica, un percorso su prenotazione alla mail food@lghsanremo.com che unisce sapori e convivialità Living Garden Food & Music.

Nel pomeriggio alle 14.00 lo spazio “Sanremix” di QN – Quotidiano Nazionale con una serie di interviste coinvolgendo autori, scrittori e giovani musicisti in un incontro libero e aperto a tutti e, poco dopo, il produttore discografico e direttore artistico Stefano Senardi presenterà il suo libro autobiografico “La musica è un lampo” edito da Fandango, un viaggio narrativo ricco di aneddoti, rivelazioni e oltre 400 illustrazioni che offrono uno sguardo esclusivo sulla sua carriera e sul panorama musicale.

Alle 16.30 sarà il momento degli showcase dedicati ai talenti emergenti con le esibizioni di Saturno, Matteo Valentini e Crytical, per poi proseguire la giornata alle 18.30 con un aperitivo in musica.

Alle 20.00 avrà inizio un nuovo percorso enogastronomico che accompagnerà il pubblico fino alla visione del Festival, un’esperienza per chi desidera unire gusto e spettacolo in un’unica serata. L’accesso alla visione del Festival è con consumazione: un’occasione per gustare ottimi piatti, bere vini d’eccellenza e godersi lo spettacolo in compagnia.

Di seguito il programma della giornata di domani, giovedì 13 febbraio:

GIOVEDÌ 13 FEBBRAIO

ore 09.30 apertura del Living Garden Hub

ore 09.30 rassegna stampa, interviste e approfondimenti sul Festival di Sanremo con i giornalisti di QN.

Ingresso libero fino a esaurimento posti .

ore 12.30 percorso enogastronomico Living Garden Food & Music

Ingresso su prenotazione alla mail food@lghsanremo.com

ore 14.00 la scrittrice, regista, attrice e organizzatrice del Cantagiro Giulia Carla De Carlo intervista autori, scrittori e giovani musicisti per QN.

Ingresso libero fino a esaurimento posti .

ore 15.00 il noto produttore discografico e direttore artistico Stefano Senardi presenterà il suo libro “La musica è un lampo” (Fandango), il suo primo libro autobiografico, una narrazione in prima persona ricca di storie divertenti, aneddoti e rivelazioni inedite. Con oltre 400 illustrazioni, questo volume offre uno sguardo unico e appassionato sulla sua carriera e sul mondo della musica.

Ingresso libero fino a esaurimento posti .

ore 16.30 gli showcase degli artisti emergenti Saturno, Matteo Valentini, Crytical.

Ingresso libero fino a esaurimento posti .

ore 18.30 aperitivo Living Garden Food & Music

Ingresso libero fino a esaurimento posti .