Sanremo: venerdì prossimo al Teatro del Casinò l'atteso appuntamento con il Generale Roberto Vannacci

Venerdì alle 11, al Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo, il Generale Roberto Vannacci presenterà il libro autobiografia 'Il Coraggio Vince' (Piemme). Partecipano Il presidente dell’Associazione 'Sanremo Incontra' Marco Lupi e il Vice Presidente Daniele Ventimiglia.

Il Coraggio Vince (Piemme): il generale più famoso d'Italia, autore del libro più venduto e discusso del momento, "Il mondo al contrario", torna in libreria con la sua autobiografia. Un volume molto personale, che accompagna il lettore alla scoperta di un uomo che ha scelto di essere incursore in ogni momento della vita. Sempre in prima linea, protagonista di scelte imprevedibili e non convenzionali, capace di realizzare l'impossibile. Alla fine, il coraggio vince attraverso lo studio, l’applicazione, l’esperienza, l’addestramento di tanti numeri uno, impegnati a costituire un collettivo capace di realizzare le missioni. Un’autobiografia che parte da un’intervista nello studio televisivo per allargare il campo al mondo.

Roberto Vannacci (La Spezia, 20 ottobre 1968) è un generale ed Europarlamentare italiano. Nato a La Spezia ma cresciuto a Ravenna, è figlio di un capitano di artiglieria spezzino. Suo nonno materno era un marinaio sardo originario de La Maddalena e sua nonna materna era una croata di Pola di origine ungherese. Frequenta l'Accademia militare di Modena e la Scuola di applicazione di Torino conseguendo tre lauree di livello magistrale: in Scienze strategiche (conseguita presso l'Università degli Studi di Torino), in Scienze internazionali e diplomatiche (presso l'Università degli Studi di Trieste) e in Scienze militari (presso l'Università di Bucarest). Ha inoltre conseguito il master universitario di II livello in Scienze strategiche presso l'Università di Torino e il master di II livello in Studi internazionali strategico-militari in collaborazione con l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e la LUISS di Roma. Ha ricoperto i ruoli di comandante del 9º Reggimento d'assalto paracadutisti "Col Moschin", della Brigata paracadutisti "Folgore", del contingente italiano nella Guerra civile in Iraq nonché della Task Force 45 durante la Guerra in Afghanistan. Da comandante di distaccamento operativo incursori prende parte alle operazioni in Somalia, Ruanda e Yemen. Da maggiore e tenente colonnello, ha condotto operazioni speciali in Iraq e in Afghanistan. Nel dettaglio ha comandato per due turnazioni (2005-2006) lo Special Forces Task Group in Iraq ed è stato il primo comandante della Task Force 45 in Afghanistan, schierata a Herat e Farah. Nel 2011, durante la Primavera Araba, opera in Libia, svolgendo attività di supporto alle autorità diplomatiche italiane. Sotto tale incarico ha organizzato e portato a termine l'evacuazione d'emergenza della sede diplomatica di Tripoli e dei cittadini italiani ancora rimasti nelle vicinanze della capitale. Tornato in Afghanistan, nel 2013, poco prima della transizione da ISAFa Operazione Sostegno Risoluto, assume l'incarico di capo di stato maggiore delle forze speciali Nato. Dal 2011 al 2013 comanda il 9º Reggimento d'assalto paracadutisti "Col Moschin". In seguito, dal 2014 al 2016, ha assunto l'incarico di capo ufficio relazioni internazionali presso il III reparto dello Stato maggiore della difesa. Nel settembre 2016, promosso generale di brigata, assume il comando della Brigata paracadutisti "Folgore". Dal 2018 al 2020 ha assunto l'incarico di capo di stato maggiore della Divisione "Vittorio Veneto" mentre nel 2019 è stato premiato dalla sezione di Firenze dell'Unione Nazionale Veterani dello Sport (UNVS) con l'onorificenza "Armando Frigo e Bruno Neri-Lo Sport per la Pace" per le Missioni di pace all'estero. Dal dicembre 2020 ricopre l'incarico di addetto per la Difesa presso l'ambasciata d'Italia a Mosca, con accreditamenti anche in Bielorussia, Armenia e Turkmenistan, incarico conclusosi nel 2022. Il 21 giugno 2023 assume il comando dell'Istituto Geografico Militare di Firenze.

Il prossimo appuntamento con i Martedì Letterari, curati da Marzia Taruffi sarà venerdì 21 febbraio alle 17.30. L’autore, scrittore, regista Enrico Vanzina illustrerà il suo nuovissimo romanzo: “Noblesse Oblige” (Harper Collins) . Partecipano Carlo Sburlati. Ingresso libero e gratuito sino ad esaurimento dei posti disponibili.