Sanremo: '40 Giorni per la vita', iniziativa di preghiera che unisce le voci dei cristiani di tutto il mondo per chiedere a Dio la fine dell’aborto

Anche a Sanremo, come in altre circa 1000 città sparse in 65 nazioni del mondo, si terrà '40 Giorni per la vita', una iniziativa di preghiera ecumenica che ha come scopo quello di unire le voci dei cristiani di tutto il mondo per chiedere a Dio la fine dell’aborto.



"L’evento durerà per tutta la Quaresima dal 5 marzo al 13 aprile - si spiega nella nota - e nella città matuziana è portato avanti dalla Diocesi di Ventimiglia–Sanremo che propone un format molto semplice: ogni sera dalle 17 alle 17.30 si pregherà il Rosario per la vita in piazza Siro Carli per chiedere la fine dell’aborto e dare voce in maniera pacifica a chi non ha voce per difendersi, ovvero i bambini nel grembo materno, che S. Madre Teresa di Calcutta definiva 'i più poveri dei poveri'.



Gli obiettivi sono diversi: innanzitutto quello più evidente di combattere la piaga dell’aborto con la forza mite e pacifica della preghiera, poi quello di essere segno di speranza per le donne in difficoltà per una gravidanza che potranno trovare persone che possono indirizzarle a chi le può aiutare ad accogliere con gioia il bambino che portano in grembo. Infine, quello di donare conforto alle donne che hanno abortito e ora soffrono le conseguenze fisiche, psicologiche e spirituali dell’aborto: anche in questo caso verranno forniti contatti e associazioni che possono prendersi cura e aiutare in queste situazioni".

Per info e per aderire: sanremoprolife@outlook.it - Per maggiori informazioni sulla campagna: 40daysforlife.com