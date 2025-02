Sanremo 2025: tre giorni dedicati al festival e ad iniziative legate al sociale al circolo Acli San Martino

Il circolo Acli San Martino sarà la succursale virtuosa del Festival di Sanremo per alcune iniziative legate al sociale ma anche per seguire l'evento canoro più social in Italia.

Mercoledì 12, giovedì 13 e venerdì 14 febbraio 2025, i due scrittori e social blogger Irene Renei ed Ettore Zanca saranno presenti in sede con (S)confini, una serie di iniziative che vedranno i contributi tra gli altri di Saverio Tommasi e Francesco Malavolta.

"Accoglienza, integrazione, affido e ricordi di vita e di musica - si spiega nel comunicato -, saranno i temi principali della manifestazione in tre giorni. Irene ed Ettore saranno poi protagonisti di una serie di iniziative social di contorno al festival che coinvolgeranno anche i ragazzi delle Acli.

Irene Renei, classe 1972 è una scrittrice e blogger. Le sue pagine social 'Donne che pensano' accolgono pensieri intensi su affido e vita familiare, oltre che pensieri in chiave femminile. Dopo aver esordito nella scena letteraria con 'Dieci tazze a colazione', successo editoriale, è adesso nelle librerie con 'il diario di donne che pensano', entrambi Altre voci edizioni

Ettore Zanca, classe ‘71, storyteller e autore, scrive per Repubblica, il suo ultimo romanzo è 'L'oceano oltre la rete' edizioni Arkadia.

Gli incontri saranno aperti al pubblico presso il circolo di Via Vesco sulla pista ciclabile.