Inizia la movida al Victory Morgana: ieri l’Opening Party e si prosegue con Ivana Spagna e Mamacita

La serata di apertura del Victory Morgana durante la settimana del Festival è una tradizione importante per gli amanti della movida notturna e anche quest’anno non ha deluso le aspettative. L’evento si è aperto con la tradizionale Cena di Gala organizzata in collaborazione con New Gig Promotion alla quale hanno partecipato numerosi vip, ospiti speciali e partner del mondo dello spettacolo. Tantissimi complimenti per i piatti, caratterizzati dalle contaminazioni fusion della rinomata cucina del Victory oltre agli impiattamenti molto curati.

Durante il pasto diversi cantanti e musicisti hanno intrattenuto gli ospiti nella la prima parte per poi lasciare spazio al live di Alex Belli che ha dato il via alla festa durante la quale tanti dei personaggi televisivi presenti si sono lasciati trasportare partecipando allo spettacolo. Terminata la cena il locale è stato rapidamente riallestito nella sua versione club, introducendo i suoni del resident dj Stefano Riva, alla voce di Cire e allo show dello Zoo di 105 insieme ad altr special guest.

É stata una grande festa alla quale erano presenti tantissimi addetti ai lavori di importanti club da tutta Italia. Il locale ha registrato il tutto esaurito e si consiglia dunque di prenotare per i prossimi eventi tra i quali ricordiamo la cena spettacolo con Rudy Smaila, la serata con Ivana Spagna e Dj Nuzzle e il party urban Mamacita.

Info & Booking

https://victorymorganabay.menu/festival-sanremo-2024/

reservations@victorymorganabay.it

Corso Trento e Trieste, 16 - 18038 - Sanremo (IM)