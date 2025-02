I Duran Duran a Sanremo 40 anni dopo la prima volta: “Ricordiamo ancora Pippo Baudo. I ragazzi ci seguivano impazziti in motorino”

I Duran Duran sono i super ospiti della 75^ edizione del Festival di Sanremo chiamati da Carlo Conti per la serata di giovedì 13 febbraio. Tornano sul dell’Ariston a quarant’anni di distanza dalla prima volta: “Penso sia la quinta volta su questo palco” commenta il leader del gruppo Simon Le Bon.

“Eravamo pazzi la prima volta che siamo stati qui, era il momento in cui stavamo diventando famosi in Italia, la gente iniziava a volerci bene. Ricordo che c’era uno stuolo di ragazzini in motorino, ci seguivano impazziti, indipendentemente da dove andassimo. È il ricordo più presente, insieme a quello di Pippo Baudo”.

“Sanremo ha sempre un po’ l’atmosfera degli anni ’80. Non so quando ha cominciato questo tipo di caratteristica, quello che so è che gli artisti continuano ad alimentare questo interesse e questa atmosfera. Penso che oggi come allora sia stimolante e interessante per la musica”.

Cosa tiene insieme un gruppo storico come i Duran Duran? “Prima di tutto adoriamo la musica che facciamo, inoltre noi ridiamo tantissimo, è una cosa molto importante e infine ci dividiamo i soldi in maniera equanime e non provoca nessun problema o stress. Lavoriamo per migliorarci ed siamo assolutamente uguali”.

Tra i gruppi italiani che amano non potevamo mancare i Mäneskin: “Dovreste essere molto fieri di questo gruppo perché sono fantastici”.