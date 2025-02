Due ballerini della nostra provincia hanno accompagnato ieri sera all'Ariston l'esibizione di Rkomi (Foto)

Grande orgoglio per le due scuole di danza ponentine, 'Happiness' di Ospedaletti e 'Dap Ballet' di Vallecrosia che hanno avuto il privilegio di 'prestare' due allievi al Festival di Sanremo. Si tratta di Emma Vicari e David Caruso che, seguiti e sostenuti dalle rispettive insegnanti (Ilaria Franceschini e Cristina Valente), nella serata di ieri, hanno accompagnato l’esibizione di Rkomi, danzando sulle note del suo brano “Il ritmo delle cose”.

Tanta emozione e soddisfazione, non soltanto per i due giovanissimi chiamati ad esibirsi sul palco dell’Ariston, ma anche per le rispettive scuole di appartenenza e per le loro insegnanti che, attraverso la seppur piccola partecipazione all’evento televisivo più seguito, hanno avuto l’opportunità di mostrare al mondo un piccolo 'assaggio' del grande lavoro che svolgono, quotidianamente, con impegno, passione e dedizione