Apricale: è morto l'ex Sindaco Roberto Pizzio, il cordoglio dei suo concittadini e della residenza 'Anselmo Pisano'

E’ morto Roberto Pizzio, figura di grande rilevanza per Apricale, uno dei borghi più belli d’Italia. Ex sindaco del paese, Roberto è stato molto più di un amministratore: è stato un uomo di valore, un punto di riferimento e un amico sincero, che ha sempre creduto nella necessità di offrire spazi di accoglienza e sostegno a chi ne aveva bisogno.

Lo ricordano anche dalla residenza protetta ‘Anselmo Pisano’: “La sua vicinanza e il suo supporto non sono mai mancati. Con la sua sensibilità e il suo impegno, ha contribuito a dare forma a un progetto che oggi rappresenta un luogo di serenità per tanti anziani e per le loro famiglie. La sua presenza è stata costante, il suo consiglio sempre prezioso, il suo aiuto concreto. Ricordiamo Roberto non solo per il suo ruolo istituzionale, ma per l’umanità con cui ha saputo avvicinarsi a ogni iniziativa, mettendo sempre al centro il bene della comunità. Il suo operato e il suo esempio rimarranno un’eredità preziosa per tutti noi”.