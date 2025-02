Sanremo 2025: la reunion dei Santarosa già partecipanti al Festival a quasi 50 anni dalla fondazione

Il produttore, Prof. Guido Feri ha riunito quasi tutti gli storici componenti della band che nel 1989 parteciparono al Festival di Sanremo e che vendettero milioni di dischi nel mondo, oggi Tiziana De Santis (cantante), Angelo Tedesco (tastiere) e Paolo Zilio (batteria) (manca solo Alberto Feri) ritornano insieme per un nuovo inizio e in questo Festival di Sanremo vogliono ricordate il chitarrista Pasquale Curcio scomparso lo scorso anno.

I Santarosa anche quest'anno come i Jalisse e tanti altri sono stati esclusi dal Festival e come lo scorso anno canteranno per loro le persone in giro per Sanremo nel divertente format "Il Karaosa dei Santarosa" ideato dalla Marco Balestreri Management e riprese dalla sanremese Viola Cirelli, dove con piccoli spezzoni si ripercorreranno i ricordi della musica italiana.

I Santarosa divennero famosi per essere stati i precursori del medley in Italia lanciando il singolo Souvenir che ha visto un imponente successo, primo in hit parade per due anni consecutivi vendendo milioni di copie in tutto il mondo.