Il cortometraggio della regista Clelia Parisi con la cooperativa Nikos di Nicosia (Sicilia) al teatro del Casinò all'evento Sanremo per il sociale

La cooperativa sociale Nikos del Presidente Fina Rizzo, sarà rappresentata a Sanremo dalla Regista Clelia Parisi.

"L'associazione si occupa di disabilità fisica e mentale - si spiega nella nota -, i ragazzi che frequentano il centro sono giovani adulti, inoltre il centro è frequentato anche da ragazzi autistici. Un giorno si sono chiesti perché non provare a vedere la disabilità da un'altra prospettiva? Ecco allora che arriva la collaborazione con la regista Clelia Parisi, così nasce il cortometraggio, tema: cos'è per me la diversità?

Lo short film esplora il tema della diversità attraverso gli occhi di una bambina che affronta un compito scolastico, offrendo una prospettiva unica e sensibile sull'argomento, esplora la ricchezza delle differenze umane. Un'opera che affronta uno dei temi più universali e attuali: la diversità, vista dalla Regista come Unicità e invita lo spettatore a riflettere su quanto le differenze tra le persone, siano esse culturali, sociali, fisiche o mentali, siano un valore e una ricchezza piuttosto che una minaccia.

Con un approccio delicato ma incisivo, il cortometraggio si inserisce in un panorama di opere che cercano di sensibilizzare il pubblico sulla necessità di comprendere e celebrare ciò che ci rende unici. Tutta la chiave sta nella domanda finale che la Regista, attraverso la bimba, ha voluto porre ad ogni persona che si approccia alla visione del film. Infine una frase che alla Nikos tengono bene in vista 'Siamo fatti Di-versi perché siamo poesia'.".