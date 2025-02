Sanremo: Sigfrido Ranucci di Report ai Martedì letterari (Foto e video)

Ai Martedì Letterari di Sanremo come grande ospite il conduttore di Report Sigfrido Ranucci, che già nel corso del pomeriggio è stato ospite al Palafiori in occasione del Festival di Sanremo.

Si tratta di un libro (intitolato La Scelta) in cui narra di alcune sue importanti inchieste che hanno avuto rilievo in Italia e all'estero. L'incontro è stato reso possibile dal Club per l'Unesco di Sanremo ODV.

Sigfrido Ranucci è un giornalista che si identifica pienamente con il suo lavoro d’inchiesta, portato avanti con l’équipe di Report, programma noto per il suo rigore investigativo. Il libro racconta il suo percorso professionale e personale, svelando i retroscena di alcune inchieste cruciali e le figure che hanno influenzato la sua carriera, come il padre e il mentore Roberto Morrione. Attraverso il suo impegno, affronta pericoli e pressioni senza cedere al cinismo, rimanendo fedele alla ricerca della verità e al senso di giustizia che lo lega al pubblico.

Nel corso dell'incontro Ranucci ha raccontato la sua storia e il lavoro di giornalista d'inchiesta, parlando anche degli aspetti più scomodi del mestiere.