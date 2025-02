Sanremo 2025, Rocco Hunt torna dopo nove anni: “Festival molto più cool ed energico di una volta, anche in giro per la città”

Rocco Hunt, mancava dal palco di Sanremo da nove anni. Nel 2025, torna al Festival con “Mille Vote Ancora”.

“Mi emoziono ogni volta che la canto. È una canzone importante perché è la mia storia. Vengo dalla periferia di Salerno, ma lì la vita non è facile. Il mio futuro l’ho dovuto scrivere con le mie mani. Negli ultimi tempi c’è stata una mattanza di ragazzi che hanno perso la vita per delle banalità. Sono stato negli ospedali, nelle scuole, ho detto ai ragazzi di parlare dei problemi. Tutto si può risolvere. Non si può morire per uno sguardo storto. Questa guerra da finire. Non lasciatevi ingannare dalla melodia catchy, questa canzone ha qualcosa da dire”.

Nel 2014, Rocco Hunt vinse tra le Nuove Proposte con Nu journo buono, canzone che a sua volta era veicolo di messaggi sociali.

“Sono felice di tornare, trovo un Sanremo nuovo, è cambiato. È molto più energico, cool, anche con quello che succede fuori dal teatro. Non vedo l’ora di esibirmi dopo 9 anni. Nu journo buono è una canzone che mi ha cambiato la vita, che ha tracciato una linea importante nella scena rap hip hop italiana e della storia della canzone napoletana sul palco di Sanremo”.

La cover nella serata di venerdì 14 febbraio sarà con Clementino sulle note di “Yes I know my way” di Pino Daniele.

“Ho scelto Clementino perché 15 anni fa fu il primo a fare un duetto con me, quando ero uno sconosciuto. Per me era giusto che ci fosse lui. Pino Daniele chiamò proprio me e Clementino per cantare quella canzone, lo ha fatto l’ultima volta con noi. Toccheremo quel brano con umiltà e con una nota hip hop. Mi disse: tu sai scrivere, non ti perdere. Spero di renderlo orgoglioso”.