Il Festival a Villa Noseda: una settimana di 'Dinner Show' e party imperdibili con special guest e ospiti internazionali

Villa Noseda svela con entusiasmo gli eventi per le serate del Festival di Sanremo 2025. Il programma della settimana include 5 incredibili dinner show e party, che prenderanno il via martedì 11 Febbraio per concludersi sabato prossimo. Ogni sera, uno spettacolare dinner show darà il via all’evento. Al termine della cena, il locale si trasformerà in un club esclusivo, promettendo ore di divertimento senza fine. Non mancheranno durante tutte le serate artisti, cantanti, Vip e Special guest internazionali.

La serata inaugurale “Welcome To Sanremo”, martedì 11 febbraio. Durante la cena, verrà ospitato il "Galà del Festival di SanremoNews", un evento dedicato alla moda del festival, organizzato dal prestigioso gruppo editoriale italiano, con la partecipazione di Maria Grazia Cucinotta in veste di testimonial. Dopo cena, l’atmosfera si accenderà con Señorita, il format reggaeton, hip hop e urban che anima le serate nelle location più esclusive d’Italia.

Mercoledì 12 prosegue l’evento con “The Night of Clubbing”, una serata imperdibile che unisce cena e party in collaborazione con il Golden Beach di Albisola, il White Restaurant & Bar, U’Brecche, Sotto Zero, PYT, Wonder e Moma. Per il party dopocena, avremo l’onore di ospitare i THE CUBE GUYS, due tra i più rinomati produttori italiani, noti per le loro performance nei club più esclusivi al mondo, tra cui la residenza estiva allo Space di Ibiza, il Cielo di New York e lo Space di Miami. Le loro produzioni e remix hanno ottenuto riconoscimenti internazionali e il supporto di leggende della scena musicale come Pete Tong, Erick Morillo, Fedde Le Grand, Roger Sanchez, Bob Sinclar e Tiësto.

Giovedì 13 febbraio va in scena "Jueves In Villa", la terza serata della settimana del Festival. La cena e il party saranno realizzati in collaborazione con Essaouira Club. Per il party dopocena, avremo l’onore di ospitare una serata speciale firmata "FALSISSIMO", famosissimo podcast ideato e prodotto da Fabrizio Corona, con la partecipazione di tanti altri ospiti. Il DJ set sarà animato da artisti di spicco e special guest, tra cui Jay Santos, icona del reggaeton, capace di trasmettere un'energia unica e di far scatenare il dancefloor come pochi. A seguire, salirà in consolle AVA, producer di Capo Plaza, noto per le sue collaborazioni con artisti del calibro di Sfera Ebbasta, Anna Pepe, Tedua, Mida, Shiva e molti altri. Chiuderà la lineup della serata DJ Ale Basciano, completando il cast di artisti.

Venerdì 14 febbraio con “MR.BELT & WEZOL” SPECIAL GUEST DJs. Per la prima volta in Italia, il leggendario duo internazionale che ha fatto ballare il mondo con il loro iconico brano “𝐈𝐭’𝐬 𝐍𝐨𝐭 𝐑𝐢𝐠𝐡𝐭 (𝐁𝐮𝐭 𝐈𝐭’𝐬 𝐎𝐤𝐚𝐲)” arriva a Villa Noseda per una notte da ricordare. Con oltre 𝟖 𝐦𝐢𝐥𝐢𝐨𝐧𝐢 di ascoltatori mensili, “Mr. Belt & Wezol” sono diventati una delle formazioni più acclamate che conquistano tutti. Hanno infiammato i palchi dei più grandi festival del mondo, tra cui Tomorrowland, Mysteryland e Ultra Music Festival.

La serata conclusiva del Festival, in programma sabato 15 febbraio, promette un’esperienza straordinaria tra gusto e spettacolo. A seguire, per la prima volta dopo tantissimi anni di partecipazione alla più famosa kermesse canora, prenderà vita il Closing Party firmato RTL 102.5, che inizierà con il loro format “‘70/ ‘80 /‘90 all’ora”, per poi proseguire con un after party esclusivo, animato da un DJ set e da tantissimi ospiti speciali.

Dal 11 al 15 febbraio, la terrazza di Villa Noseda sarà uno dei fulcri del Festival, ospitando RTL 102.5, radio partner ufficiale. Ogni giorno, dirette esclusive, interviste ai grandi protagonisti della musica e ospiti speciali renderanno unica questa settimana di eventi. Villa Noseda si prepara a diventare il cuore pulsante del Festival, offrendo un mix irresistibile di gastronomia e intrattenimento che soddisferà i gusti più raffinati dei partecipanti. Non perdete l'opportunità di vivere notti indimenticabili in un ambiente unico e raffinato. La prenotazione per la cena è fortemente raccomandata; tuttavia, è possibile garantirsi l'accesso post-cena prenotando un tavolo per il party.

VILLA NOSEDA

Corso Inglesi 1, Sanremo (IM) 18038 - +39 335 1861905

reservations@villanosedasanremo.com

https://www.facebook.com/vnvillanoseda

https://instagram.com/villanoseda_sanremo?igshid=YmMyMTA2M2Y=