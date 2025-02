A Casa Sanremo con “Il Paese Azzurro” di Beppe Convertini e “Cent’anni di compagnia” di Savino Zaba

Proseguono le presentazioni dei volumi di Rai Libri a Casa Sanremo nei giorni del Festival della Canzone Italiana, aperte da Marco Carrara con il suo “Tanti Auguri – 70 anni di tv 100 anni di radio”.

Mercoledì 12 febbraio, alle ore 16.00, sarà la volta de “Il Paese Azzurro. Un viaggio alla scoperta delle coste della nostra Italia e del suo mare” di Beppe Convertini, duecento pagine di racconti, aneddoti e consigli per scoprire o riscoprire un Paese unico. Un’avventura lunga migliaia di chilometri, per terra e per mare, che porta il lettore a incontrare tante meraviglie italiane.

Giovedì 13 febbraio alle 16.30 spazio a “Cent’anni di compagnia. La radio 1924-2024” di Savino Zaba, viaggio appassionato nella storia della radio italiana.