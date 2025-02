Sanremo, ruba in un supermercato al Porto vecchio: 23enne ai domiciliari

Nei giorni scorsi i poliziotti della Sezione Investigativa del Commissariato di Sanremo hanno arrestato un giovane di 23 anni per una rapina avvenuta poco prima all’interno di un supermercato nei pressi del Porto vecchio a Sanremo. Gli agenti sono intervenuti in via Nazario Sauro richiamati dalle urla tra due persone, una volta sedati gli animi è stato accertato che si trattava di un tentativo di rapina perpetrato da un giovane 23enne in un supermercato delle vicinanze.

Il giovane, dopo aver prelevato della merce oltrepassando le casse senza procedere al relativo pagamento, è stato fermato da personale dell’esercizio commerciale a seguito dell’entrata in funzione dell’allarme antitaccheggio. In attesa dell’arrivo delle forze dell’ordine il giovane prima ha spintonato un addetto alle vendite per poi scappare dopo aver ferito ad una mano il dipendente del supermercato che aveva tentato di bloccarlo.

L’aggressione è stata interrotta soltanto dal pronto intervento degli operatori e di un militare della Guardia Costiera di Sanremo che aveva assistito all’accaduto. La merce è stata recuperata e restituita. Il pm presso la Procura di Imperia ha disposto la misura degli arresti domiciliari per il ragazzo. In seguito alla direttissima, il giudice ha convalidato l'arresto e ha concesso il patteggiamento a 1 anno e 6 mesi di carcere, pena sospesa.