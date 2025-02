Fabio Musso nel Consiglio nazionale di presidenza di Legacoopsociali

La direzione nazionale di Legacoopsociali ha votato il nuovo Consiglio di presidenza nazionale del quale entra a far parte Fabio Musso, responsabile di Legacoopsociali Liguria nonché coordinatore di Legacoop Liguria a Savona e Imperia.



“Accolgo con grande senso di responsabilità e determinazione questo incarico - spiega Fabio Musso -. La cooperazione sociale rappresenta una risorsa fondamentale per il nostro Paese ed è essenziale rafforzare il confronto su scala nazionale per affrontare le sfide del presente e del futuro.

L’innovazione nei servizi e l’individuazione di nuovi modelli di intervento sono strumenti indispensabili per rispondere ai bisogni sociali emergenti nei territori. Il nostro impegno sarà quello di creare e sostenere imprese cooperative capaci di offrire servizi moderni e sostenibili, con un duplice obiettivo: garantire il benessere delle persone e costruire percorsi di inserimento lavorativo che restituiscano dignità e opportunità alle persone più fragili.

È una sfida che affronterò con il massimo impegno, consapevole del valore della cooperazione sociale come motore di sviluppo inclusivo e di coesione per le nostre comunità”.



La presidenza nazionale di Legacoopsociali (che aveva eletto presidente Massimo Ascari e vicepresidente vicaria Marta Battioni al congresso del novembre scorso) segna la presenza di oltre il 50% di donne con il 35% di nuovi ingressi e il 12% di under 42.