Sanremo 2025, via al “toto-share”: i bookmaker premiano Carlo Conti, per la prima serata “ribaltone” papillon

È arrivata la vigilia dell’edizione 2025 del Festival di Sanremo con Carlo Conti di nuovo alla conduzione dopo l’esperienza tra 2015 e 2017. Nell’ultimo anno all’Ariston la prima serata toccò il 50% di share, quota che verrà superata senza problemi quest’anno secondo i bookmaker: come scrive Agipronews, gli esperti di Goldbet puntano su un seguito superiore addirittura al 61%, offerto a 1,50, mentre sarà difficile superare il 65% del 2024, con l’Over 63% offerto a 2, contro l’1,70 dell’Under. Tanta attesa anche per l’outfit di Carlo Conti, con un ribaltone rispetto a un mese fa: la scelta del papillon su Snai passa da 2,25 a 1,40, andamento opposto per la cravatta, favorita a 1,55 e ora “costretta” a inseguire a quota 2,75.

In attesa di ascoltare le canzoni in gara, balzo in quota vincente per Giorgia: il successo della cantautrice romana – trent’anni dopo “Come Saprei” – è balzato nuovamente in testa, a 1,85 su Planetwin365, in discesa rispetto al 3,50 di sette giorni fa. Olly scivola al secondo passando da 3 a 4,25 volte la posta.