‘Casa Sanremo Writers’: il Salotto culturale di Casa Sanremo.Baz. Tutti gli appuntamenti

Il Salotto letterario di Casa Sanremo .Bazr offre molti spunti di dialogo e confronto. Confermata la fortunata partnership con RAI LIBRI.

Tra gli autori Rai Libri, saranno presenti: Marco Carrara – “Tanti auguri | 70 anni di TV, 100 di Radio”, Beppe Convertini – “Il Paese azzurro”; Savino Zaba – “Cent’ anni di compagnia”. Le presentazioni, moderate dalla giornalista Grazia Serra, saranno trasmesse da Rai Play.

Il format “La Vetrina” è dedicato a scrittori già affermati e a quelli esordienti; letture di qualità che riescano ad accontentare un pubblico più vasto ed eterogeneo possibile. A presentare i singoli volumi, il giornalista Maurilio Giordana. Gli appuntamenti speciali sono condotti da Grazia Serra. Gli autori sono stati intervistati per Radio Casa Sanremo dallo speaker Lucio Belmonte.

Tra le presentazioni “extra” palinsesto, citiamo quelle di:

- Stefano Senardi, Produttore discografico, e Walter Vacchino, proprietario dello storico Teatro Ariston: una chiacchierata alla scoperta di aneddoti inediti sul Festival di Sanremo, condotta dalla giornalista Grazia Serra - 10 febbraio ore 14.25;

- Dimitri Cocciuti, Scrittore, “Non lasciarti sfuggire”, Sperling&Kupfer: intervista a cura del giornalista Maurilio Giordana - 10 febbraio ore 16.40;

- Mario Cordova, Doppiatore e Autore di “Gli uccelli non hanno vertigini”, Bertoni Editore: intervista a cura della giornalista Viridiana Myriam Salerno – da remoto, 11 febbraio ore 11.50;

- Flavio Parenti, Attore e Autore di “L’anello di Saturno” PAV: intervista a cura della giornalista Viridiana Myriam Salerno – da remoto, 11 febbraio ore 12.50;

- Marco Carrara, “Tanti auguri” – Spazio dedicato a RAI LIBRI, 11 febbraio ore 15.00;

- Beppe Convertini, “Il Paese azzurro” - Spazio dedicato a RAI LIBRI, 11 febbraio ore 16.00;

- Giovanni Terzi, Giornalista, intervistato da Umberto Brindani, Direttore del Settimanale Gente - 12 febbraio ore 17.00;

- Dario Salvatori, Giornalista e Critico musicale, “La figlia dell’Oceano: vita di Yoko Ono” Il Saggiatore: intervistato dal giornalista Maurilio Giordana, 12 febbraio ore 18.00;

- Gian Ettore Gassani, Avvocato e Presidente AMI, “La strage delle innocenti: kit di sopravvivenza per le vittime di violenza di genere”, DIARKOS: intervista a cura della giornalista Viridiana Myriam Salerno – da remoto, 12 febbraio ore 18.30;

- Antonio Giordano, Oncologo e Scienziato, e Carlo Fumo, Regista, “Humanoma” Edizioni MEA: intervista a cura del giornalista Maurilio Giordana, 13 febbraio ore 12.30;

- Livia Zancaner, Giornalista Radio Sole 24 Ore, e Don Claudio Burgio: 13 febbraio, ore 14.30, modera Umberto Labozzetta;

- Savino Zaba, “Cent’anni di compagnia” Spazio dedicato a RAI LIBRI, 13 febbraio ore 16.20;

- Marino Bartoletti, Giornalista, autore televisivo e scrittore, “Almanacco del Festival di Sanremo” e “Il Festival degli dei”, Glifi Gallucci: 14 febbraio ore 17.00, modera Maurilio Giordana;

- Chiara Buratti (Attrice, Giornalista e Conduttrice) ricorderà suo marito, l’indimenticato Massimo Cotto, Giornalista, Scrittore e voce storica di Virgin Radio, scomparso lo scorso anno. Cotto era stato premiato proprio nel 2024, nel Salotto “Writers” per il suo ultimo libro. Modera la giornalista Grazia Serra - 14 febbraio ore 18.00;

- Marzia Roncacci, Giornalista e Conduttrice del TG2, “L’invidia del pene” Frascati e Serradifalco: modera il giornalista Maurilio Giordana - 15 febbraio ore 16.30.

Per tutti i predetti eventi, l’appuntamento è nel Salotto culturale di Casa Sanremo Writers. Solo il momento dedicato a Massimo Cotto, con Chiara Buratti, si terrà nella Lounge.

Quest’anno i momenti di intervista si arricchiscono con la presenza delle Eccellenze italiane selezionate da Casa Sanremo che racconteranno il successo del proprio brand: Linea Catering srl, Dolci Monteleone, Azienda agricola Casa Divina Provvidenza, Gimal, Basso Fedele&figli, Magma, New Sistem, Carnevale Sarnese. Interviste a cura di Maurilio Giordana.

Casa Sanremo Library prevede anche lo “Scaffale dei libri”, dove gli autori possono lasciare una copia del loro volume autografandolo con dedica. Una sorta di “Red Carpet del libro”.

Nell’ambito delle iniziative di avvicinamento alla Lettura di Casa Sanremo, rilevanti i laboratori di lettura con i detenuti di due realtà carcerarie molto importanti: l’Istituto penitenziario ICATT di Eboli e la Casa di reclusione “G. De Angelis” di Arienzo.

Interessanti i titoli in catalogo (volumi cartacei e in formato e-book), editi da Casa Sanremo Edizioni che, al momento, vanta ben 5 Collane: Narrativa, Le Storie, Poesie, Antropologia e Territori, Arte.

Gli e-book sono sfogliabili e scaricabili gratuitamente.

Clicca al link: https://www.casasanremo.it/casa-sanremo-edizioni/

La settimana si chiuderà con la premiazione del Concorso letterario che ha raccolto un numero elevatissimo di adesioni, confermandosi come uno dei contest letterari più ambiti. Durante la Cerimonia di Premiazione, ospiti d’onore Pablo Reyes, former member dei Gipsy King, e la sua attuale formazione per il Premio per i 38 anni della canzone “Bamboleo”, un successo planetario.