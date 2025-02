Il festival di Sanremo porta con sé l'evento nell'evento, in galleria d'arte Bonbonnière, in corso inglesi 3 a Villa Noseda, si inaugurerà martedì 11 febbraio l'esposizione di pittura in collettiva di Tiziana Pavan con il soggetto a tema: 'L'artista con la chitarra', mostra a cura di Giustina Gai

Dalle ore 16 sarà aperta al pubblico e giornalisti con un cocktail inaugurale.

Per tutta la settimana del festival la galleria osserverà gli orari serale e più.