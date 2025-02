Sanremo: al via la Cassini Festival Week, cultura e futuro protagonisti (foto)

Inaugurata oggi la seconda edizione della Cassini Festival Week, una settimana di incontri e riflessioni sulle professioni del futuro, organizzata dal Liceo G.D. Cassini.

Novità di quest’anno è il progetto Music Trail, rete giornalistica tra scuole e università: il Liceo Cassini, capofila, ha coinvolto il Liceo “G. Galilei” di Potenza, l’Istituto “G. Baruffi” di Ceva-Ormea e l’Università di Genova. Le attività si svolgono a Villa Magnolie, con il patrocinio di Rai Liguria e media partnership di RaiNews.it e RaiNews24.

"Questa manifestazione è un’opportunità unica per i giovani di vivere il Festival di Sanremo in modo innovativo, dichiara la Consigliera regionale Chiara Cerri, presente all’inaugurazione, creando connessioni tra scuole e università. Il progetto Music Trail è un esempio concreto di come la cultura e la formazione possano andare di pari passo, offrendo ai ragazzi strumenti per affrontare le sfide del futuro professionale."

L’evento proseguirà fino al 14 febbraio con un ricco programma di appuntamenti per studenti e addetti ai lavori.