La musica è inclusione, a Sanremo tornano gli interpreti della lingua dei segni

Anche quest'anno, il Festival di Sanremo celebra l'inclusione con le performance in Lingua dei Segni Italiana (LIS), offrendo alla comunità sorda l'opportunità di vivere appieno la magia della musica. Ogni brano in gara prenderà vita attraverso le mani e l'espressività di performer LIS, trasformando la musica in un'esperienza visiva ed emozionale.

Tra le performer LIS di questa edizione spiccano Argentina Cirillo e Monica Mercanti, due artiste con un percorso consolidato nell’ambito dell'accessibilità musicale e dello spettacolo.

Argentina Cirillo, nata e cresciuta a Roma, lo scorso anno ha interpretato la canzone vincitrice del Festival di Sanremo, La Noia di Angelina Mango, regalando al pubblico una performance intensa ed emozionante. Attualmente, sta collaborando con la Cooperativa Sociale CREI per la realizzazione di progetti musicali inclusivi e accessibili, che verranno presto presentati al pubblico.

Monica Mercanti, laureata in Scienze della Formazione, è una ballerina sorda, docente LIS, educatrice e performer LIS. Con la sua esperienza, porta sul palco un connubio tra movimento, espressione e Lingua dei Segni, rendendo la musica visibile e fruibile anche per le persone sorde.

Entrambe hanno già partecipato a progetti innovativi, come il programma per bambini Lampadino e Caramella (disponibile su RaiPlay) e con il corpo di ballo The Silent Beat, che fonde danza e LIS in un linguaggio artistico unico.

CREI - Cooperativa Sociale rappresenta una realtà di riferimento per l'inclusione nel mondo delle arti e della cultura. La cooperativa riunisce professionisti sordi e udenti, offrendo loro opportunità di crescita e visibilità. Di recente, in collaborazione con Imagineer, CREI ha realizzato la video guida in LIS della Cappella Sansevero, rendendo accessibile uno dei più celebri tesori artistici italiani, che ospita il suggestivo Cristo Velato, opera di straordinaria bellezza.

Le esibizioni LIS saranno trasmesse in diretta durante il Festival di Sanremo 2025, dall'11 al 15 febbraio, su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Per il pubblico internazionale, Rai 1 offrirà lo streaming gratuito dalle ore 20:00 alle 03:00, includendo la versione LIS. Inoltre, Rai Accessibilità ha realizzato interviste in LIS con alcuni degli artisti in gara, disponibili su RaiPlay.

Quest'anno, il Festival di Sanremo non sarà solo un evento musicale, ma un palcoscenico di inclusione, emozione e talento, capace di parlare a tutti, senza barriere.