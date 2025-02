Il questore di Imperia Lo Iacono alla cerimonia in ricordo di Giovanni Palatucci

Stamani, presso il Liceo G.P. Vieusseux di Imperia, il Questore Andrea Lo Iacono ha partecipato ad una cerimonia in occasione della ricorrenza dell’anniversario della morte di Giovanni Palatucci, già Questore di Fiume, morto nel 1945 nel campo di concentramento nazista di Dachau, Medaglia d’oro al Merito Civile e riconosciuto “Giusto tra le nazioni”, per cui è stato avviato il processo di beatificazione per aver salvato dal genocidio molti ebrei stranieri e italiani.

Alla cerimonia ha partecipato una classe di alunni del Liceo che ha proceduto alla lettura di un testo di Claudio Magris sull’ importanza di fare memoria nei confronti delle vittime dei genocidi e dei totalitarismi.

Il parroco della cattedrale di Imperia Porto Maurizio ha benedetto l’ulivo precedentemente piantumato in memoria del Questore Giovanni Palatucci.